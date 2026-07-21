CANLI YAYIN
Geri

MEB YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu yayımladı! Üniversite seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde adayların bilinçli karar vermelerine destek olmak amacıyla "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nu yayımladı. Kılavuzda, tercihlerin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre değil öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı. Kılavuz, öğrenci ve velilere tercih sürecini sağlıklı şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı öneriler sunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
MEB YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu yayımladı! Üniversite seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan ve MEB'den alınmıştır.)

BAKANLIK DUYURDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

Tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi gerektiği ifade edilen kılavuzda öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgiler ve öneriler yer alıyor.

Kılavuzda, velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve işbirliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içerikleri de bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 YKS tercih dönemine yönelik öğrenci ve velilere rehberlik edecek ʺYKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzuʺnu yayımladı.Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 YKS tercih dönemine yönelik öğrenci ve velilere rehberlik edecek ʺYKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzuʺnu yayımladı.

KILAVUZ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Kılavuzda, "tercih sürecinde etkili iletişim ve işbirliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi" gibi başlıklara yer veriliyor.

Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.

Kılavuzda, adayların tercihlerini yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre değil, ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.Kılavuzda, adayların tercihlerini yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre değil, ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda yapmaları gerektiği belirtildi.

TERCİH SÜRECİNE REHBERLİK EDECEK ÖNERİLER SUNULUYOR

Ayrıca üniversite ve bölüm tercihi yapılırken yalnızca başarı sırası ve puanın değil, akademik kadro, eğitim içeriği, uluslararası olanaklar, staj imkanları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile üniversitelerin genel ve özel koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda karar vermelerinin önemine dikkat çekiliyor.

Öğrencilerin kendilerini tanımalarının ve doğru karar verme süreçlerini yönetmelerinin önemi vurgulandı.Öğrencilerin kendilerini tanımalarının ve doğru karar verme süreçlerini yönetmelerinin önemi vurgulandı.

Kılavuzda, tercih döneminde yapay zeka araçlarının bilgi edinme ve seçenekleri karşılaştırma amacıyla kullanılabileceği ancak tercihlerin yalnızca bu araçların önerilerine göre şekillendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer güvenilir kurumsal kaynaklardan yararlanmalarının önemine işaret ediliyor.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır.)

MEB 2026 YKS TERCİH SÜRECİ ÖĞRENCİ VE VELİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇERİĞİ

KONUİÇERİK BAŞLIKLARI
Tablolar ListesiYükseköğretim programları puan türleri, başvuru için gerekli en düşük başarı sıralamaları, üniversite tercihi kontrol listesi
SunuşKılavuzun amacı ve tercih sürecine ilişkin genel bilgiler
Tercih Sürecine BaşlarkenTercih döneminde dikkat edilmesi gereken temel noktalar ve planlama önerileri
Etkili İletişim ve İş BirliğiÖğrenci, veli ve rehberlik uzmanları arasında sağlıklı iletişim kurulması
Karar Verme BasamaklarıTercih sürecinde doğru karar verebilmek için izlenmesi gereken adımlar
Kendini Tanımakİlgi, yetenek, hedef ve beklentilerin belirlenmesinin önemi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma HizmetleriÖğrencilerin tercih sürecinde rehberlik servislerinden yararlanma yolları
Üniversite Tercihlerinde Dikkate Alınabilecek KriterlerAkademik kadro, eğitim içeriği, staj imkanları, burslar, kampüs yaşamı ve kariyer fırsatları
Bilgi KaynaklarıYÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve güvenilir kaynaklar
Üniversitelerin ve Bölümlerin Genel ve Özel KoşullarıProgramların şartları, özel durumlar ve adayların dikkat etmesi gereken koşullar
Özel Durumu Bulunan AdaylarÖzel gereksinimi veya farklı koşulları bulunan adaylara yönelik bilgiler
Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES)Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler
Yükseköğretim Programları Puan TürleriBölümlerin başvuru puan türleri ve ilgili tablolar
Başarı Sırası Alt SınırıBaşvuru için gerekli en düşük başarı sıralamaları
Üniversite TürleriÜniversitelerin yapısı ve türleri hakkında bilgiler
Burs OlanaklarıÜniversitelerin sunduğu burs imkanları ve değerlendirme kriterleri
Mesleklerle İlgili Doğru Bilinen YanlışlarKariyer ve meslek seçiminde yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar
Sık Sorulan SorularTercih sürecinde adayların merak ettiği konulara yanıtlar
Tercih Listesinde Sıralama Yaparken Dikkat Edilmesi GerekenlerTercih listesinin hazırlanması ve sıralama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar
Kontrol ListesiTercih öncesi son kontrollerin yapılmasını sağlayan değerlendirme listesi

Velilere ise çocuklarını desteklerken sağlıklı iletişim ve işbirliği içinde hareket etmeleri önerildi.Velilere ise çocuklarını desteklerken sağlıklı iletişim ve işbirliği içinde hareket etmeleri önerildi.

Kılavuzda ayrıca, meslek seçimine ilişkin yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak öneriler ile tercih sürecinde son kontrollerin yapılmasını sağlayacak kontrol listesi de yer alıyor. Bu içeriklerle öğrencilerin kendilerine en uygun yükseköğretim programlarını bilinçli şekilde tercih etmeleri ve velilerin bu önemli süreçte çocuklarına sağlıklı rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.

Kılavuza,"https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2026_07/6a5f4f625200a179515490_YKS_KILAVUZU.pdf" adresinden erişebilecek.

YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu görüntülemek için tıklayınız

MEB tarafından yayımlanan 2026 YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu, adaylara ve velilere tercih döneminde yol gösterecek.MEB tarafından yayımlanan 2026 YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu, adaylara ve velilere tercih döneminde yol gösterecek.

MEB 2026 YKS TERCİH SÜRECİ KILAVUZU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

SoruCevap
Kılavuzu kim hazırladı?Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Kılavuzun amacı nedir?Öğrenci ve velilerin 2026 YKS tercih sürecini bilinçli ve doğru şekilde yürütmelerine rehberlik etmek.
Tercihler yalnızca puana göre mi yapılmalı?Hayır. İlgi alanı, yetenek, kişisel hedefler ve yaşam beklentileri de dikkate alınmalı.
Velilere hangi konuda destek sunuluyor?Çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları ve tercih sürecinde doğru rehberlik yapmaları konusunda öneriler veriliyor.
Kılavuzda hangi başlıklar yer alıyor?Karar verme basamakları, kendini tanıma, rehberlik hizmetleri, üniversite ve bölüm seçimi, güvenilir bilgi kaynakları, sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi.
Üniversite seçerken nelere dikkat edilmeli?Akademik kadro, eğitim içeriği, staj ve burs imkanları, uluslararası fırsatlar, kampüs yaşamı ve mezuniyet sonrası kariyer olanakları değerlendirilmeli.
Yapay zeka tercih döneminde kullanılabilir mi?Evet. Bilgi edinme ve seçenekleri karşılaştırmada kullanılabilir ancak tercih kararları yalnızca yapay zekaya bırakılmamalı.
Güvenilir bilgi kaynakları hangileri?YÖK Atlas, ÖSYM tercih kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer kurumsal kaynaklar.
Kılavuzda başka hangi içerikler bulunuyor?Meslek seçimine ilişkin yanlış inanışlar, ilgi ve yetenekleri tanımaya yönelik öneriler ile tercih kontrol listesi.
Kılavuza nereden ulaşılabilir?MEB tarafından yayımlanan 2026 YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nun PDF dosyasından.
13 bin 750 TL TENMAK bursu nasıl alınır? Başvuru şartları ve tarihleri
SONRAKİ HABER

Gençlere 13 bin 750 TL burs desteği!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler