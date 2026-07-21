MEB YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nu yayımladı! Üniversite seçiminde nelere dikkat edilmeli?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde adayların bilinçli karar vermelerine destek olmak amacıyla "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu"nu yayımladı. Kılavuzda, tercihlerin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre değil öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı. Kılavuz, öğrenci ve velilere tercih sürecini sağlıklı şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı öneriler sunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.
BAKANLIK DUYURDU
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.
Tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi gerektiği ifade edilen kılavuzda öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgiler ve öneriler yer alıyor.
Kılavuzda, velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve işbirliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içerikleri de bulunuyor.
KILAVUZ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?
Kılavuzda, "tercih sürecinde etkili iletişim ve işbirliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi" gibi başlıklara yer veriliyor.
Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.
TERCİH SÜRECİNE REHBERLİK EDECEK ÖNERİLER SUNULUYOR
Ayrıca üniversite ve bölüm tercihi yapılırken yalnızca başarı sırası ve puanın değil, akademik kadro, eğitim içeriği, uluslararası olanaklar, staj imkanları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile üniversitelerin genel ve özel koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda karar vermelerinin önemine dikkat çekiliyor.
Kılavuzda, tercih döneminde yapay zeka araçlarının bilgi edinme ve seçenekleri karşılaştırma amacıyla kullanılabileceği ancak tercihlerin yalnızca bu araçların önerilerine göre şekillendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.
Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer güvenilir kurumsal kaynaklardan yararlanmalarının önemine işaret ediliyor.
MEB 2026 YKS TERCİH SÜRECİ ÖĞRENCİ VE VELİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU İÇERİĞİ
|KONU
|İÇERİK BAŞLIKLARI
|Tablolar Listesi
|Yükseköğretim programları puan türleri, başvuru için gerekli en düşük başarı sıralamaları, üniversite tercihi kontrol listesi
|Sunuş
|Kılavuzun amacı ve tercih sürecine ilişkin genel bilgiler
|Tercih Sürecine Başlarken
|Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken temel noktalar ve planlama önerileri
|Etkili İletişim ve İş Birliği
|Öğrenci, veli ve rehberlik uzmanları arasında sağlıklı iletişim kurulması
|Karar Verme Basamakları
|Tercih sürecinde doğru karar verebilmek için izlenmesi gereken adımlar
|Kendini Tanımak
|İlgi, yetenek, hedef ve beklentilerin belirlenmesinin önemi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
|Öğrencilerin tercih sürecinde rehberlik servislerinden yararlanma yolları
|Üniversite Tercihlerinde Dikkate Alınabilecek Kriterler
|Akademik kadro, eğitim içeriği, staj imkanları, burslar, kampüs yaşamı ve kariyer fırsatları
|Bilgi Kaynakları
|YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve güvenilir kaynaklar
|Üniversitelerin ve Bölümlerin Genel ve Özel Koşulları
|Programların şartları, özel durumlar ve adayların dikkat etmesi gereken koşullar
|Özel Durumu Bulunan Adaylar
|Özel gereksinimi veya farklı koşulları bulunan adaylara yönelik bilgiler
|Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES)
|Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler
|Yükseköğretim Programları Puan Türleri
|Bölümlerin başvuru puan türleri ve ilgili tablolar
|Başarı Sırası Alt Sınırı
|Başvuru için gerekli en düşük başarı sıralamaları
|Üniversite Türleri
|Üniversitelerin yapısı ve türleri hakkında bilgiler
|Burs Olanakları
|Üniversitelerin sunduğu burs imkanları ve değerlendirme kriterleri
|Mesleklerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar
|Kariyer ve meslek seçiminde yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar
|Sık Sorulan Sorular
|Tercih sürecinde adayların merak ettiği konulara yanıtlar
|Tercih Listesinde Sıralama Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
|Tercih listesinin hazırlanması ve sıralama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalar
|Kontrol Listesi
|Tercih öncesi son kontrollerin yapılmasını sağlayan değerlendirme listesi
Kılavuzda ayrıca, meslek seçimine ilişkin yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak öneriler ile tercih sürecinde son kontrollerin yapılmasını sağlayacak kontrol listesi de yer alıyor. Bu içeriklerle öğrencilerin kendilerine en uygun yükseköğretim programlarını bilinçli şekilde tercih etmeleri ve velilerin bu önemli süreçte çocuklarına sağlıklı rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.
Kılavuza,"https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2026_07/6a5f4f625200a179515490_YKS_KILAVUZU.pdf" adresinden erişebilecek.
MEB 2026 YKS TERCİH SÜRECİ KILAVUZU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
|Soru
|Cevap
|Kılavuzu kim hazırladı?
|Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
|Kılavuzun amacı nedir?
|Öğrenci ve velilerin 2026 YKS tercih sürecini bilinçli ve doğru şekilde yürütmelerine rehberlik etmek.
|Tercihler yalnızca puana göre mi yapılmalı?
|Hayır. İlgi alanı, yetenek, kişisel hedefler ve yaşam beklentileri de dikkate alınmalı.
|Velilere hangi konuda destek sunuluyor?
|Çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları ve tercih sürecinde doğru rehberlik yapmaları konusunda öneriler veriliyor.
|Kılavuzda hangi başlıklar yer alıyor?
|Karar verme basamakları, kendini tanıma, rehberlik hizmetleri, üniversite ve bölüm seçimi, güvenilir bilgi kaynakları, sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi.
|Üniversite seçerken nelere dikkat edilmeli?
|Akademik kadro, eğitim içeriği, staj ve burs imkanları, uluslararası fırsatlar, kampüs yaşamı ve mezuniyet sonrası kariyer olanakları değerlendirilmeli.
|Yapay zeka tercih döneminde kullanılabilir mi?
|Evet. Bilgi edinme ve seçenekleri karşılaştırmada kullanılabilir ancak tercih kararları yalnızca yapay zekaya bırakılmamalı.
|Güvenilir bilgi kaynakları hangileri?
|YÖK Atlas, ÖSYM tercih kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer kurumsal kaynaklar.
|Kılavuzda başka hangi içerikler bulunuyor?
|Meslek seçimine ilişkin yanlış inanışlar, ilgi ve yetenekleri tanımaya yönelik öneriler ile tercih kontrol listesi.
|Kılavuza nereden ulaşılabilir?
|MEB tarafından yayımlanan 2026 YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nun PDF dosyasından.