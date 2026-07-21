Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmesi amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

Kılavuzda, velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve işbirliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içerikleri de bulunuyor.

Tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi gerektiği ifade edilen kılavuzda öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgiler ve öneriler yer alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 YKS tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 YKS tercih dönemine yönelik öğrenci ve velilere rehberlik edecek ʺYKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzuʺnu yayımladı.

KILAVUZ HANGİ KONULARI KAPSIYOR?

Kılavuzda, "tercih sürecinde etkili iletişim ve işbirliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi" gibi başlıklara yer veriliyor.

Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.