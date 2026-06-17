YKS adaylarının bilmesi gerekenler: Giriş saatleri, yasaklar ve kurallar

Önemli hatırlatma: Sınav binasının kapısına saat 10.01'de ya da 15.31'de ulaşmanız durumunda, herhangi bir istisna uygulanmadan içeri girişiniz reddedilecektir. Bu nedenle trafik yoğunluğu, ulaşım gecikmeleri ve beklenmedik aksaklıkları göz önünde bulundurarak sınav merkezinde en az bir saat önceden bulunmanız tavsiye ediliyor.