YKS adaylarının bilmesi gerekenler: Giriş saatleri, yasaklar ve kurallar
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca aday son hazırlıklarını sürdürüyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde sınav giriş saatlerinden yanlarında bulundurmaları gereken belgelere kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken kurallar bulunuyor. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların ÖSYM tarafından yayımlanan sınav uygulama esaslarını dikkatle incelenmesi gerekiyor.
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