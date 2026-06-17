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YKS adaylarının bilmesi gerekenler: Giriş saatleri, yasaklar ve kurallar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala milyonlarca aday son hazırlıklarını sürdürüyor. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav öncesinde sınav giriş saatlerinden yanlarında bulundurmaları gereken belgelere kadar birçok konuda dikkat edilmesi gereken kurallar bulunuyor. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için adayların ÖSYM tarafından yayımlanan sınav uygulama esaslarını dikkatle incelenmesi gerekiyor.

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YKS adaylarının bilmesi gerekenler: Giriş saatleri, yasaklar ve kurallar

Bu yıl da Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Sınav binalarına girişlerde kimlik ve belge kontrolleri yapılırken, yasaklı eşyalarla gelen adaylar sınava alınmayacak. İşte YKS öncesinde adayların bilmesi gereken tüm detaylar...

2026 YKS tarihi belli oldu: Milyonlarca aday 20-21 Haziran’da sınava girecek

ÜNİVERSİTE SINAV TARİHİ

ÖSYM tarafından duyurulan 2026 sınav takvimine göre, üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşan sınav maratonunda adaylar, tercih sürecine yön verecek puanlarını almak için ter dökecek.

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da açıklanacak

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda sınav takvimi ve uygulama esaslarına ilişkin detaylar yer alırken, sınav sonuçlarının ise 22 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.

YKS’de bina giriş saatleri: TYT ve AYT için 10.00, YDT için 15.30 son

YKS SINAVINDA BİNA GİRİŞ EN SON SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin belirlediği kurallara göre adaylar sınav binalarına belirlenen saatten sonra alınmıyor.

🔴TYT oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

🔴AYT oturumu için bina girişleri 10.00'da kapanacak.

🔴YDT oturumu için ise adaylar 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların son dakikaya kalmadan sınav merkezlerinde hazır bulunmaları öneriliyor.

Dikkat: Geç kalan adaylara istisna yok, sınav merkezinde bir saat önce bulunun

Önemli hatırlatma: Sınav binasının kapısına saat 10.01'de ya da 15.31'de ulaşmanız durumunda, herhangi bir istisna uygulanmadan içeri girişiniz reddedilecektir. Bu nedenle trafik yoğunluğu, ulaşım gecikmeleri ve beklenmedik aksaklıkları göz önünde bulundurarak sınav merkezinde en az bir saat önceden bulunmanız tavsiye ediliyor.

Sınav günü mutlaka yanınızda bulundurmanız gereken belgeler

SINAV GÜNÜ YANINIZDA HANGİ EŞYALAR BULUNMALI?

Sınava girecek adayların yanlarında mutlaka şu belgeleri bulundurması gerekiyor:

-Fotoğraflı ve geçerli T.C. Kimlik Kartı veya kabul edilen resmi kimlik belgesi

-ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden alınan sınava giriş belgesi

-Şeffaf pet şişe içerisinde etiket çıkarılmış su

Kimlik belgesi veya sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmıyor.

Sınav giriş belgesi siyah beyaz çıktı olarak da geçerli

SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI, SİYAH BEYAZ DA GEÇERLİ Mİ?

ÖSYM kurallarına göre sınava giriş belgesi hem renkli hem de siyah-beyaz çıktı olarak kullanılabiliyor. Belgenin üzerindeki fotoğrafın ve bilgilerin net şekilde görünmesi yeterli kabul ediliyor.

Tahrifatlı veya okunamayan belgelerle sınava giriş yapılamıyor

Belgenin okunamayacak durumda olması veya üzerinde tahrifat bulunması halinde adaylar sorun yaşayabiliyor.

YKS’de yasak eşyalar listesi: Cep telefonundan akıllı saate kadar

SINAV GÜNÜ YASAKLI EŞYALAR NELER?

ÖSYM, sınav güvenliği kapsamında birçok eşyanın sınav binalarına sokulmasını yasaklıyor.

Adayların yanlarında bulundurmaması gereken eşyalar arasında şunlar yer alıyor:

🔸Cep telefonu

🔸Akıllı saat ve her türlü elektronik saat

🔸Kulaklık, telsiz, bluetooth cihazları

🔸Tablet, bilgisayar ve elektronik cihazlar

🔸Kamera ve kayıt cihazları

🔸Çanta, cüzdan ve anahtarlıklar

🔸Kitap, defter, ders notları

🔸Kalem, silgi, kalemtıraş ve cetvel gibi araçlar

🔸Takı niteliğindeki büyük aksesuarlar

🔸Ruhsatlı veya ruhsatsız silahlar

Sınav salonlarında kullanılacak kalem, silgi ve diğer gerekli materyaller ÖSYM tarafından adayların sıralarında hazır bulunduruluyor.

Sınav öncesi son uyarılar: Okul konumunu önceden kontrol edin

ADAYLAR İÇİN SON UYARILAR

YKS öncesinde adayların sınava girecekleri okulun konumunu önceden kontrol etmeleri, ulaşım planlarını son güne bırakmamaları ve sınav sabahı erken saatlerde yola çıkmaları önem taşıyor. Ayrıca sınav giriş belgesinin önceden çıktısının alınması ve kimlik belgelerinin geçerli olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

Kurallara uygun hareket eden adaylar sorunsuz sınava girebilecek

Yetkililer, sınav günü herhangi bir sorun yaşanmaması için adayların belirlenen kurallara eksiksiz şekilde uyması gerektiğini hatırlatıyor. Gerekli belgeleri yanında bulunduran ve sınav saatlerine dikkat eden adaylar, sınavlarına sorunsuz şekilde katılabilecek.

(Takvim foto arşiv)

Takvim Kaynak Tercihleri
Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim