BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB kayıt tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, gözler sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Kayıt hakkı kazanan adayların ilan edileceği gün ve kayıt takvimi belli oldu. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak, BİLSEM kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilenler.
Hızlı Özet Göster
- BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
- Bireysel değerlendirme süreci 6 Nisan 2026'da başlamış olup 19 Haziran 2026'da sona erecek.
- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendiriliyor.
- Veliler, kayıt süresi içinde belgeleri eksiksiz şekilde BİLSEM merkezlerine teslim etmeli.
BİLSEM'e öğrenci yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirmeler devam ederken, 2026 yılı takvimi de şekillenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirilirken, sonuçların açıklanacağı tarih ve kayıt dönemi merak konusu olmaya devam ediyor.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM'e kayıt hakkı elde eden öğrencilerin listesi 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler ve veliler, kayıt işlemlerine ilişkin detaylara resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek.
Uzmanlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt sürecinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle gerekli evrakların zamanında hazırlanması, kayıt işlemlerinin sorunsuz tamamlanması açısından önem taşıyor.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
BİLSEM kapsamında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başladı. Aday öğrenciler, belirlenen randevu takvimine göre değerlendirmelere katılmaya devam ediyor.
Süreç, 19 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Değerlendirmeler boyunca öğrencilerin performansları ilgili yetenek alanları doğrultusunda inceleniyor.
BİLSEM KAYITLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Velilerin kayıt süresi içerisinde gerekli belgeleri eksiksiz şekilde ilgili BİLSEM merkezlerine teslim etmeleri gerekiyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son günlere bırakılmamasını öneriyor.
BİLSEM 2026 TAKVİMİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHLER
- Bireysel değerlendirme başlangıcı: 6 Nisan 2026
- Bireysel değerlendirme bitişi: 19 Haziran 2026
- Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı: 3 Temmuz 2026
- Kayıt dönemi başlangıcı: 27 Temmuz 2026
- Kayıt dönemi bitişi: 28 Ağustos 2026
Sonuçların açıklanmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve veliler gözlerini 3 Temmuz'da yapılacak duyuruya çevirmiş durumda. Kayıt hakkı kazanan adayların, açıklanacak takvimi dikkatle takip ederek işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.