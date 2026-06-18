BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendiriliyor.

Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci seçimi kapsamında yürütülen bireysel değerlendirme sürecinde sona yaklaşılırken, veliler ve öğrenciler sonuç takvimine odaklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin açıklanacağı tarih ile kayıt sürecine ilişkin detaylar netleşti

BİLSEM'e öğrenci yerleştirme sürecinde bireysel değerlendirmeler devam ederken, 2026 yılı takvimi de şekillenmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirilirken, sonuçların açıklanacağı tarih ve kayıt dönemi merak konusu olmaya devam ediyor.