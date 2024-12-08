İSG sınavı başlangıç ve bitiş saati kaç 2024? İSG/2 kaç soru, kaç dakika? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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Kimler Ücret Muafiyeti Hakkından Yararlanıyor?

ÖSYM, sınav ücretlerinden muafiyet tanınan grupları da açıkladı.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu sınavda da ücret ödemeyecek.

Toplam 274 aday bu haktan yararlandı.

Ayrıca, sınavlarda 115 engelli aday yer alırken, sınav güvenliği ve organizasyonu için 6.757 görevli hizmet verecek.