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İSG sınavı başlangıç ve bitiş saati kaç 2024? İSG/2 kaç soru, kaç dakika? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) için büyük gün geldi. Sınava katılacak on binlerce aday sınav saatleri, soru sayısı ve sınav süresi gibi detayları araştırıyor. ÖSYM’nin daha önce yayımladığı kılavuz ve sınav giriş belgeleriyle tüm ayrıntılar netleşti. İşte 2024-İSG/2 sınavına dair bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 08:38
İSG sınavı başlangıç ve bitiş saati kaç 2024? İSG/2 kaç soru, kaç dakika? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2), ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimi doğrultusunda bugün, 8 Aralık Pazar günü gerçekleştiriliyor. İşte sınav saatleri, süreleri ve diğer önemli detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor?

2024-İSG/2 sınavı, 8 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların dikkat etmesi gereken en önemli kurallardan biri, sınav binalarına saat 10.00'dan sonra girişe izin verilmemesi. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde zamanında hazır bulunmaları gerekiyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Kaç Dakika ve Kaç Soru?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamalarına göre, sınavda adaylara 5 farklı sertifika alanında çoktan seçmeli test uygulanacak.

Her testte 50 soru yer alacak.

Sınav süresi ise 75 dakika olarak belirlendi.

Ek süreye ihtiyaç duyan adaylar için ise 20 dakika ilave süre tanınacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kimler Ücret Muafiyeti Hakkından Yararlanıyor?

ÖSYM, sınav ücretlerinden muafiyet tanınan grupları da açıkladı.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu sınavda da ücret ödemeyecek.

Toplam 274 aday bu haktan yararlandı.

Ayrıca, sınavlarda 115 engelli aday yer alırken, sınav güvenliği ve organizasyonu için 6.757 görevli hizmet verecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Merkezleri ve Kullanılan Binalar

2024-İSG/2 sınavı, Türkiye genelinde 17 ilde yapılacak.

85 bina ve 1.219 salon sınav için hazırlandı.

En yoğun katılımın beklendiği İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler, sınav merkezi olarak öne çıkıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar sınava girecekleri yer bilgilerini, ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir. Sınav giriş belgeleri 28 Kasım 2024 itibarıyla erişime açılmıştı.

2024 İSG/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024-İSG/2 sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

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