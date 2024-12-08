İSG sınavı başlangıç ve bitiş saati kaç 2024? İSG/2 kaç soru, kaç dakika? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

(Takvim Foto Arşiv)
Kimler Ücret Muafiyeti Hakkından Yararlanıyor?
ÖSYM, sınav ücretlerinden muafiyet tanınan grupları da açıkladı.
Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları bu sınavda da ücret ödemeyecek.
Toplam 274 aday bu haktan yararlandı.
Ayrıca, sınavlarda 115 engelli aday yer alırken, sınav güvenliği ve organizasyonu için 6.757 görevli hizmet verecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Merkezleri ve Kullanılan Binalar
2024-İSG/2 sınavı, Türkiye genelinde 17 ilde yapılacak.
85 bina ve 1.219 salon sınav için hazırlandı.
En yoğun katılımın beklendiği İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler, sınav merkezi olarak öne çıkıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Adaylar sınava girecekleri yer bilgilerini, ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilir. Sınav giriş belgeleri 28 Kasım 2024 itibarıyla erişime açılmıştı.
2024 İSG/2 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, 2024-İSG/2 sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunulacak.