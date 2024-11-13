2025 YÖKDİL sınav tarihi: Başvurular ne zaman?

YÖKDİL/2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için tarih araştırmaları devam ederken ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında 2025 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte habere ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YÖKDİL/1 16 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 3-9 Ocak tarihinde alınacak.
YÖKDİL/2 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak. Sınav başvuruları 11-18 Haziran'da alınacak.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 YÖKDİL/2 SINAVI DETAYLARI
e YÖKDİL İngilizce Sosyal Bilimler sınavı 24 Mayıs tarihinde uygulanacak.
e YÖKDİL İngilizce Sağlık Bilimleri sınavı 25 Mayıs tarihinde uygulanacak.