2025 YÖKDİL sınav tarihi: Başvurular ne zaman?

YÖKDİL/2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar için tarih araştırmaları devam ederken ÖSYM 2025 yılı sınav takvimini açıkladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan bilgiler sonrasında 2025 YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı belli oldu. İşte habere ilişkin detaylar...