YKS TYT’de matematik yapmak zorunlu mu 2024? Her dersten net yapmak şart mı? TYT’de matematik çözmezsem sınavım geçerli sayılır mı?

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TYT, YKS'nin ilk aşamasıdır ve adayların genel yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenir. Ancak, TYT'de matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan alınması, AYT puanlarının hesaplanabilmesi için kritik bir öneme sahiptir.





Dolayısıyla, matematik testinden en az 0,5 ham puan almak zorunlu olarak nitelendirilebiliyor. İşte, o konu hakkında bazı detaylar...