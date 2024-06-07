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YKS TYT'de matematik yapmak zorunlu mu 2024? Her dersten net yapmak şart mı? TYT'de matematik çözmezsem sınavım geçerli sayılır mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar arasında, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) matematik yapmanın zorunlu olup olmadığına dair tartışmalar giderek artıyor. TYT'de matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almanın, Alan Yeterlilik Testi (AYT) hesaplamaları için önem taşıması, bu tartışmanın merkezinde yer alıyor.

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 22:23 Güncelleme 07 Haziran 2024, 22:23
YKS TYT’de matematik yapmak zorunlu mu 2024? Her dersten net yapmak şart mı? TYT’de matematik çözmezsem sınavım geçerli sayılır mı?

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TYT, YKS'nin ilk aşamasıdır ve adayların genel yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenir. Ancak, TYT'de matematik veya Türkçe testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan alınması, AYT puanlarının hesaplanabilmesi için kritik bir öneme sahiptir.



Dolayısıyla, matematik testinden en az 0,5 ham puan almak zorunlu olarak nitelendirilebiliyor. İşte, o konu hakkında bazı detaylar...

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

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