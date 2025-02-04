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BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM TAKVİMİ

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) ön değerlendirme sınavlarına katılan öğrenciler ve velilerinin gözü sonuçların açıklanacağı tarihte. 21 Aralık 2024’te başlayan ön değerlendirme sınavları BİLSEM takvimine göre Şubat 2025 içerisinde sona erecek. Peki, sınavları başarıyla geçen öğrenciler için ön değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 09:54
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM TAKVİMİ

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    2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınavlarına katılan adaylar, 2 ay süren yoğun bir sınav sürecinin ardından sonuçları merakla bekliyor. Bu süreçte adaylar, ön değerlendirme sonuçları ile bireysel değerlendirme tarihlerini sorgulamaya başladı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

    Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

    Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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