BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM TAKVİMİ

2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınavlarına katılan adaylar, 2 ay süren yoğun bir sınav sürecinin ardından sonuçları merakla bekliyor. Bu süreçte adaylar, ön değerlendirme sonuçları ile bireysel değerlendirme tarihlerini sorgulamaya başladı.
2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınavlarına katılan adaylar, 2 ay süren yoğun bir sınav sürecinin ardından sonuçları merakla bekliyor. Bu süreçte adaylar, ön değerlendirme sonuçları ile bireysel değerlendirme tarihlerini sorgulamaya başladı.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM değerlendirme uygulamaları 23 Şubat'ta sona erecek. Bireysel değerlendirme sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak. İtirazlar 3-7 Mart 2025 tarihinde alınacak. İtirazlar 10-14 Mart tarihlerinde değerlendirilecek.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Bireysel değerlendirme uygulama randevuları 10-21 Mart 2025 tarihlerinde oluşturulacak. Giriş belgeleri 26 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ise 14 Nisan-27 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Kayıt hakkı kazanan adaylar 4 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak. Kayıtlar ise 28 Temmuz - 29 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.