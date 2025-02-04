BİLSEM ön değerlendirme sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM TAKVİMİ

2025 BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınavlarına katılan adaylar, 2 ay süren yoğun bir sınav sürecinin ardından sonuçları merakla bekliyor. Bu süreçte adaylar, ön değerlendirme sonuçları ile bireysel değerlendirme tarihlerini sorgulamaya başladı.