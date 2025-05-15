2025-2026 Okul Takvimi Belli Oldu: Tatil ve Sınav Tarihleri Netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı , milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte ders ziliyle başlayacak yeni dönemin tüm detayları…

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu hafta boyunca yapılacak seminerlerle öğretmenler yeni döneme hazırlık yapacak.

👶 Uyum Eğitimleri 1-5 Eylül Arasında

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Aynı tarihlerde ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, hazırlık ve 9. sınıflarla pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

🍂 Birinci Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025

Öğrenciler, yoğun geçen ilk dönemin ardından 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek olan bir haftalık ara tatilde soluklanma imkanı bulacak.