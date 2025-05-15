2025-2026 Okul Takvimi Belli Oldu: Tatil ve Sınav Tarihleri Netleşti

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte ders ziliyle başlayacak yeni dönemin tüm detayları…
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İşte ders ziliyle başlayacak yeni dönemin tüm detayları…
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması öncesinde, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu hafta boyunca yapılacak seminerlerle öğretmenler yeni döneme hazırlık yapacak.
Tüm kademelerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlk dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Aynı tarihlerde ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulları, hazırlık ve 9. sınıflarla pansiyonlarda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Öğrenciler, yoğun geçen ilk dönemin ardından 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım Cuma günü sona erecek olan bir haftalık ara tatilde soluklanma imkanı bulacak.
Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 19 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecek.
İkinci dönemin ortasında verilecek bahar ara tatili ise 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek.
Yeni döneme dair açıklanan bu takvim, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için yıl boyunca yapılacak planlamalarda rehber niteliğinde olacak. Okul kayıtları, sınav tarihleri, etkinlikler ve karne günü gibi kritik tarihlerin belirlenmesinde bu takvim temel alınacak.