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2025 LGS sınav tarihi belli oldu! MEB açıkladı

2025 LGS’ye katılacak 8. Sınıf öğrencilerinin merakla beklediği tarih MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak" denildi.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 09:17 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:47
2025 LGS sınav tarihi belli oldu! MEB açıkladı

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

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Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

LGS tarihi belli oldu!

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EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 20 HAZİRAN 2025'TE TAMAMLANACAK
2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek.

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İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

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