1. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman? MEB 2024-2025 ortak sınav takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenerek son hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu yazılı sınavlar, ülke genelinde ve il bazında düzenlenecek olup, her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Önemli bir gelişme olaraksınavlardaki yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

(Takvim Foto Arşiv)

1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Takvimi

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, hem ülke geneli hem de il bazında yapılacak olup, bazı derslerdeki sınavlar belirli tarihlerde uygulanacak.