PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

1. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman? MEB 2024-2025 ortak sınav takvimi!

2024-2025 eğitim öğretim yılının 1. dönem 2. ortak sınav tarihleri binlerce öğrenci ve velisi tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenci gelişimini süreç odaklı takip etmek ve müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak amacıyla geçen yıl başlattığı "ülke genelinde ortak sınav" uygulamasını bu yıl daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 08:39 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 08:39
1. dönem 2. ortak yazılı sınavları ne zaman? MEB 2024-2025 ortak sınav takvimi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Öğrenciler, sınav tarihlerini öğrenerek son hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu yazılı sınavlar, ülke genelinde ve il bazında düzenlenecek olup, her sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Önemli bir gelişme olaraksınavlardaki yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    1. Dönem 2. Ortak Yazılı Sınav Takvimi

    MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları 30 Aralık 2024 ile 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar, hem ülke geneli hem de il bazında yapılacak olup, bazı derslerdeki sınavlar belirli tarihlerde uygulanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İl Geneli Ortak Yazılı Sınav Tarihleri:

    10. Sınıf Biyoloji: 27 Aralık 2024, Cuma

    7. Sınıf Fen Bilimleri: 31 Aralık 2024, Salı

    Ülke Geneli Ortak Yazılı Sınav Tarihleri:

    7. Sınıf Türkçe: 2 Ocak 2025, Perşembe

    7. Sınıf Matematik: 3 Ocak 2025, Cuma

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Konu ve Soru Dağılımı Tablosu Yayınlandı

    MEB, öğrencilerin sınavlara daha bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, her derse ait konu ve kazanım tablosu yayımladı. Bu tablolar, hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağına dair bilgi verecek, böylece öğrenciler sınavlara yönelik çalışmalarını daha verimli hale getirebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Öğrenciler İçin Sınav Hazırlıkları

    Ortak yazılı sınavlar, öğrencilerin yıl boyunca işledikleri konuları kapsayacak ve öğrencilere eşit bir değerlendirme fırsatı sunulacak. Öğrenciler, sınav tarihlerini takip ederek eksik oldukları konularda ekstra çalışmalar yaparak başarılı olmak için gayret gösterecekler.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başladı
    Terörsüz Türkiye adımları | DEM Parti-Öcalan görüşmesine izin çıktı! Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı’ya gidiyor
    Binance
    Kırmızı et yerine eşek eti, sucuk yerine sakatat ve mekanik et, baharat yerine boya... Gıda teröristlerini ifşalamaya devam | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak! Beklentiler ne yönde?
    İşten ayrılana ayda 20.646 TL! İşsizlik maaşları değişti | Kim ne kadar alacak? Hali hazırda işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı?
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP’li Yankı Bağcıoğlu’na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
    Meteroloji 26 Aralık hava durumu | İstanbul dahil 5 ile ’sarı’ kodlu uyarı geldi! Kar, yağmur, fırtına bir arada
    Karar Resmi Gazete’de | İkinci el otomotiv ticaretinde kritik düzenlemeler
    Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı! Slovak stoper için flaş hamle
    Ekrem İmamoğlu’nun göreve geldiği gibi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne sürdüğü Ramazan Minder’e Cumhurbaşkanlığı ödülü
    Araç girişlerine izin yok! Beyoğlu Tepebaşı’ndaki İSPARK’a acil kodlu tahliye
    Kazakistan’da yolcu uçağı düştü! Bakü-Grozni seferinde feci kaza: 32 kişi kurtuldu
    Başkan Erdoğan’dan Beştepe’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri’nde önemli açıklamalar
    TCMB duyurdu: 2025 Para Politikası Raporu yayımlandı