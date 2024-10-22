ÖZDEBİR YKS-1 Türkiye Geneli deneme sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim 2024 ozdebir.org.tr TYT - AYT soru ve cevap anahtarı!

Özdebir Türkiye genelinde uygulanan YKS 1. deneme sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Genellikle, sınav tarihini izleyen 7-10 gün içinde kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçlara Erişim Nasıl Sağlanır?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına erişim, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar ve Bayiler aracılığıyla sağlanmaktadır. Katılımcılar, kurum kodu ve şifreleri ile birlikte T.C. Kimlik Numarası veya telefon numarası kullanarak "Sınav Sonuçları" modülünden sonuçlarını görüntüleyebilirler.