Kadraj Galeri Kadraj İkon MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine “özel” ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine “özel” ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir destek programını devreye alıyor. "Hedef Odaklı Destek Eğitimi" adıyla müfredata dahil edilecek bu ders, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Dersin içeriği, ilgili derslerin öğretim programları temel alınarak, alan bilgisi güçlü ve deneyimli öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanacak. İşte konuya dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 15.05.2025 13:08
MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine özel ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Öğrenci ve velilerden gelen geri bildirimler üzerine, lise 12. sınıf öğrencilerinin üniversite hazırlık süreçlerini güçlendirmek amacıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yeni bir uygulama hayata geçirilecek. Buna göre, okul idareleri öğrencilerin gereksinimlerine göre haftada 3 ile 6 saat arasında destek eğitimi düzenleyebilecek.

MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine özel ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Eğitimde Fırsat Eşitliği Hedefleniyor

🔹Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında başlayacak "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ders kapsamında, Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi pek çok alan dersi yer alacak.

Haftalık Ders Saati ve İçerik Hazırlığı

🔹Her ders için haftada en az 1, en fazla 3 saat destek eğitimi planlanabilecek. Ders içerikleri, ilgili öğretim programları doğrultusunda alanında uzman zümre öğretmenleri tarafından titizlikle hazırlanacak.

🔹Bu ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan itibaren yaşadıkları öğrenme eksikliklerini giderme fırsatı bulacak. Önceki yıllarda kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistematik bir şekilde tamamlanması sağlanarak, öğrencilerin akademik başarıları artırılacak.

MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine özel ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Okul Saatleri İçinde Uygulama ve Sınav Hazırlığı Desteği

🔹Dersler okul saatleri içinde gerçekleştirileceği için öğrenciler, öğrenme kayıplarını giderirken aynı zamanda sınavlara hazırlık sürecini okul ortamında, öğretmenlerinin rehberliğinde sürdürebilecek. Böylece okul dışı takviye eğitim ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

🔹"Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi sonunda öğrencilere herhangi bir not verilmeyecek. Öğrencilerin gelişimleri süreç değerlendirme yöntemleriyle takip edilerek, geri bildirimlerle bireysel destek sunulacak.

MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine özel ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

MEBİ Platformu ile Yapay Zeka Destekli Eğitim

🔹Öğretmenler, ihtiyaç halinde ders içeriklerine yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ üzerinden erişim sağlayarak öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunabilecek. Böylece eğitimde teknoloji destekli yeni bir dönemin kapıları aralanacak.

(Kaynak: AA)