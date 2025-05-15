MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine “özel” ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla 12. sınıf öğrencilerine yönelik yeni bir destek programını devreye alıyor. "Hedef Odaklı Destek Eğitimi" adıyla müfredata dahil edilecek bu ders, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve üniversite sınavlarına hazırlık sürecini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Dersin içeriği, ilgili derslerin öğretim programları temel alınarak, alan bilgisi güçlü ve deneyimli öğretmenler tarafından özel olarak hazırlanacak. İşte konuya dair bilgiler…