MEB lise müfredatına yeni ders ekliyor! 12. sınıf öğrencilerine “özel” ders kararı ile notlandırma yapılmayacak

Eğitimde Fırsat Eşitliği Hedefleniyor

🔹Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında başlayacak "Hedef Temelli Destek Eğitimi" dersi ile eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ders kapsamında, Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, sosyoloji, psikoloji, mantık, yabancı dil, çağdaş Türk ve dünya tarihi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile Türk kültür ve medeniyet tarihi gibi pek çok alan dersi yer alacak.

Haftalık Ders Saati ve İçerik Hazırlığı

🔹Her ders için haftada en az 1, en fazla 3 saat destek eğitimi planlanabilecek. Ders içerikleri, ilgili öğretim programları doğrultusunda alanında uzman zümre öğretmenleri tarafından titizlikle hazırlanacak.

🔹Bu ders sayesinde öğrenciler, 9'uncu sınıftan itibaren yaşadıkları öğrenme eksikliklerini giderme fırsatı bulacak. Önceki yıllarda kazanılamayan bilgi ve becerilerin sistematik bir şekilde tamamlanması sağlanarak, öğrencilerin akademik başarıları artırılacak.