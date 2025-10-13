2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi kimler alabilir? KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği haberi duyurdu: 2025 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı! Aylık 3.000 TL olarak belirlenen bu destekten faydalanmak için başvurunuzu e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Başvuru süresini kaçırmamak için adım adım hazırladığımız haberimize odaklanın.
KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? (Adım Adım Anlatım)
Başvuru işlemleri sadece online olarak yapılıyor ve oldukça basit. Panik yapmadan aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet'e Giriş Yapın: Öncelikle e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama Çubuğunu Kullanın: Giriş yaptıktan sonra arama kutusuna "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazın ve çıkan sonuca tıklayın.
Bilgilerinizi Kontrol Edin ve Onaylayın: Açılan başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu dikkatle kontrol edin ve sizden istenen adımları tamamlayarak başvurunuzu gönderin.
2025 Yılında KYK Bursu Ne Kadar?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak burs ve kredi miktarını açıkladı. Buna göre:
Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için: 3.000 TL / Ay
Bu miktar 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilecek ve güncellenecektir.