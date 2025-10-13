2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi kimler alabilir? KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar açıklandı mı?

PODCAST CANLI YAYIN

Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet'te başladı! KYK burs için başvuru ekranı şartlar ve kimlerin öncelikli olduğu bu rehberde. Son tarihi kaçırmayın!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca üniversite öğrencisinin heyecanla beklediği haberi duyurdu: 2025 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı! Aylık 3.000 TL olarak belirlenen bu destekten faydalanmak için başvurunuzu e-Devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Başvuru süresini kaçırmamak için adım adım hazırladığımız haberimize odaklanın.

KYK Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? (Adım Adım Anlatım)

Başvuru işlemleri sadece online olarak yapılıyor ve oldukça basit. Panik yapmadan aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet'e Giriş Yapın: Öncelikle e-Devlet Kapısı (turkiye.gov.tr) adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama Çubuğunu Kullanın: Giriş yaptıktan sonra arama kutusuna "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

Bilgilerinizi Kontrol Edin ve Onaylayın: Açılan başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu dikkatle kontrol edin ve sizden istenen adımları tamamlayarak başvurunuzu gönderin.

2025 Yılında KYK Bursu Ne Kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak burs ve kredi miktarını açıkladı. Buna göre:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için: 3.000 TL / Ay

Bu miktar 2026 yılı için Aralık ayında yeniden değerlendirilecek ve güncellenecektir.

Kimler Öncelikli Burs Alabilir? (Tam Liste)

Burslar, tüm öğrencilerin başvurularının ardından yapılan ekonomik ve sosyal durum değerlendirmesine göre belirlenir. Gençlik ve Spor Bakanlığı , bazı öğrencilere burs çıkması konusunda öncelik tanımaktadır. İşte o öğrenciler:

Şehitlerin bekar çocukları (çocuğu yoksa bekar kardeşleri)

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık raporu ile %40 ve üzeri engeli bulunanlar

Anne ve babası vefat etmiş olanlar

Lise eğitimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayanlar

Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar

Milli sporcu belgesine sahip olanlar

ÖSYM sınavında kendi alanında ilk 100'e giren öğrenciler

Eğer bu şartlardan birini taşıyorsanız, başvuru formunda ilgili seçeneği işaretlemeyi unutmayın. Benzer şekilde, KYK yurt sonuçları konusunda da bu gruplara öncelik tanınabilmektedir.

Burs ve Kredi Arasında Ne Fark Var?

Bu öğrencilerin en çok karıştırdığı konudur. İkisi arasındaki temel fark şudur:

Burs (Geri Ödemesiz): Devlet tarafından öğrenciye verilen karşılıksız bir destektir. Mezun olduktan sonra geri ödemeniz gerekmez.

Öğrenim Kredisi (Geri Ödemeli): Devlet tarafından öğrenciye borç olarak verilen bir destektir. Mezun olduktan 2 yıl sonra, enflasyona göre güncellenmiş tutarı taksitler halinde geri ödemeniz gerekir.

Başvuru sırasında sistem size "Burs çıkmazsa kredi almak ister misiniz?" diye soracaktır. Bu seçeneği işaretlemeniz, şansınızı artırabilir.

