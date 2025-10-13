2025-2026 KYK burs ve öğrenim kredisi kimler alabilir? KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar açıklandı mı?

Kimler Öncelikli Burs Alabilir? (Tam Liste)

Burslar, tüm öğrencilerin başvurularının ardından yapılan ekonomik ve sosyal durum değerlendirmesine göre belirlenir. Gençlik ve Spor Bakanlığı , bazı öğrencilere burs çıkması konusunda öncelik tanımaktadır. İşte o öğrenciler:

Şehitlerin bekar çocukları (çocuğu yoksa bekar kardeşleri)

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık raporu ile %40 ve üzeri engeli bulunanlar

Anne ve babası vefat etmiş olanlar

Lise eğitimini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yurtlarda tamamlayanlar

Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar

Milli sporcu belgesine sahip olanlar

ÖSYM sınavında kendi alanında ilk 100'e giren öğrenciler

Eğer bu şartlardan birini taşıyorsanız, başvuru formunda ilgili seçeneği işaretlemeyi unutmayın. Benzer şekilde, KYK yurt sonuçları konusunda da bu gruplara öncelik tanınabilmektedir.