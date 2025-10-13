Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS TERCİH TARİHLERİ 2025: ÖSYM KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Puan türüne göre alım yapan kurumlar

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık kadro ve pozisyonlar netleşecek ve memuriyet hayali kuran binlerce aday için tercih süreci başlayacak.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 06:22
KPSS 2025/2 merkezi atama süreci, yılın son günlerinde kamu personeli adayları için yeni bir fırsat kapısı açacak. Yyapılacak tercihler binlerce mezun için devlet kadrolarına adım atma imkanı sunacak.

KPSS 2025/2 Merkezi Atama Takvimi Belli Oldu

Yılın ikinci merkezi yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 için süreç kış aylarında başlayacak.

Kamu kurumları, 29 Eylül - 17 Kasım 2025 tarihleri arasında kadro taleplerini ÖSYM'ye iletecek. Bu sürecin ardından tercih dönemi gelecek.

Adaylar, 18 - 25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu tarihlerde adaylar, sınavda elde ettikleri puanlara göre uygun kadro ve pozisyonlar arasından tercih yapabilecek.

KPSS Puan Türleri ve Kullanım Alanları

KPSS lisans sınavı sonucunda adayların P1, P2 ve P3 puan türleri belirleniyor. Bu puan türleri farklı alanlardaki kadrolara başvuru için temel kriter niteliğinde.