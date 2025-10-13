KPSS TERCİH TARİHLERİ 2025: ÖSYM KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Puan türüne göre alım yapan kurumlar
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık kadro ve pozisyonlar netleşecek ve memuriyet hayali kuran binlerce aday için tercih süreci başlayacak.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 06:22