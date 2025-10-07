KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2025-2026: KYK burs başvuruları ekim ayında başlayacak mı? Bu yıl ücret ne kadar?

Henüz resmi takvim paylaşılmadı ancak önceki yıllar dikkate alındığında başvuruların Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında erişime açılması bekleniyor.
2024 yılında KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim'de başlamış, 13 Ekim'de sona ermişti. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanacağı tahmin ediliyor.
GSB'nin açıklamasıyla birlikte başvuru ekranı e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilecek.
Burs Ücretlerinde Artış Beklentisi
2024 yılında lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılmıştı.
2025 yılı için net rakam henüz açıklanmasa da, memur maaşları ve sosyal destek ödemelerine yapılan zamlar göz önüne alındığında KYK burs ücretlerinde yüzde 30 ila 50 arasında artış öngörülüyor.