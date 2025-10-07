PODCAST CANLI YAYIN

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2025-2026: KYK burs başvuruları ekim ayında başlayacak mı? Bu yıl ücret ne kadar?

Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularında geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülecek başvuru süreci öncesinde öğrenciler, “KYK başvuruları ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyor.

Henüz resmi takvim paylaşılmadı ancak önceki yıllar dikkate alındığında başvuruların Ekim ayının ortaları ile Kasım ayının ilk haftası arasında erişime açılması bekleniyor.

2024 yılında KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim'de başlamış, 13 Ekim'de sona ermişti. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanacağı tahmin ediliyor.

GSB'nin açıklamasıyla birlikte başvuru ekranı e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek. Öğrenciler sisteme giriş yaptıktan sonra, arama çubuğuna "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilecek.

Burs Ücretlerinde Artış Beklentisi

2024 yılında lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira ödeme yapılmıştı.
2025 yılı için net rakam henüz açıklanmasa da, memur maaşları ve sosyal destek ödemelerine yapılan zamlar göz önüne alındığında KYK burs ücretlerinde yüzde 30 ila 50 arasında artış öngörülüyor.

Bu durumda lisans bursunun 3.900 ila 4.500 lira, yüksek lisansın 7.800 liraya, doktora bursunun ise yaklaşık 13 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin rakam, GSB'nin Aralık ayında yapacağı duyuruyla netleşecek.

Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerden kimlik, eğitim, gelir durumu ve aile bilgileri istenecek. Formun eksiksiz doldurulması, değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yanlış ya da eksik bilgi veren adayların başvurusu geçersiz sayılabiliyor.

KYK Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

Burs ve kredi ödemeleri, her ay öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 6 ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. İlk defa burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler ise ödemelerini genellikle Ocak ayında geriye dönük olarak alıyor.

Resmi Duyurular Takip Edilmeli

GSB ve KYK tarafından yapılacak açıklamalar, başvuru sürecinin başlangıç tarihi için tek güvenilir kaynak olacak. Öğrencilerin, sosyal medyada dolaşan sahte başvuru linklerine karşı dikkatli olması gerekiyor.

