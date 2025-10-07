KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2025-2026: KYK burs başvuruları ekim ayında başlayacak mı? Bu yıl ücret ne kadar?

Bu durumda lisans bursunun 3.900 ila 4.500 lira, yüksek lisansın 7.800 liraya, doktora bursunun ise yaklaşık 13 bin liraya yükselmesi bekleniyor. Ancak kesin rakam, GSB 'nin Aralık ayında yapacağı duyuruyla netleşecek.

Başvuru Süreci Nasıl Olacak?

Başvurular sadece e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrencilerden kimlik, eğitim, gelir durumu ve aile bilgileri istenecek. Formun eksiksiz doldurulması, değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yanlış ya da eksik bilgi veren adayların başvurusu geçersiz sayılabiliyor.

KYK Ödemeleri Ne Zaman Yapılıyor?

Burs ve kredi ödemeleri, her ay öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 6 ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. İlk defa burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrenciler ise ödemelerini genellikle Ocak ayında geriye dönük olarak alıyor.