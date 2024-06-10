Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan YDT, milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Şimdi ise adaylar, sınavdaki performanslarını değerlendirmek ve yanıtlarını kontrol etmek için sabırsızlanıyorlar. YKS'nin YDT oturumu, adaylara İngilizce dilinde yapılan ve 80 sorudan oluşan bir testi içeriyor. Sınav, öğrencilerin dil becerilerini ölçerek üniversiteye girişlerinde önemli bir rol oynuyor. İşte 2024 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı....