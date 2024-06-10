Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü oturumu olan YDT, milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Şimdi ise adaylar, sınavdaki performanslarını değerlendirmek ve yanıtlarını kontrol etmek için sabırsızlanıyorlar. YKS'nin YDT oturumu, adaylara İngilizce dilinde yapılan ve 80 sorudan oluşan bir testi içeriyor. Sınav, öğrencilerin dil becerilerini ölçerek üniversiteye girişlerinde önemli bir rol oynuyor. İşte 2024 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı....
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM YKS 2024 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS'nin bu önemli ayağının ardından adaylar, performanslarını değerlendirmek ve doğru cevapları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Ancak YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı.