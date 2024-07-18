Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2024? YKS’de OBP puanı ile tercih yapılır mı? OBP puanı ile alan üniversiteler hangileri?

Ortaöğretim de 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puan ına ( OBP ) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?

Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.