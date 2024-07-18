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Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2024? YKS'de OBP puanı ile tercih yapılır mı? OBP puanı ile alan üniversiteler hangileri?

YKS maratonunun son etabı olan üniversite tercihleri, adayları heyecanlandırırken bir yandan da kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. "Ya istediğim bölümü kazanamazsam?", "Tercih yapıp yerleşemezsem puanım düşer mi?" gibi endişeler, adayların ve ailelerinin gündeminde yer alıyor. Özellikle tercih döneminin son günlerine doğru artan bu soru işaretlerine açıklık getirerek, adayları rahatlatmak oldukça önemli.

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Giriş Tarihi 18 Temmuz 2024, 11:15 Güncelleme 18 Temmuz 2024, 11:15
Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2024? YKS’de OBP puanı ile tercih yapılır mı? OBP puanı ile alan üniversiteler hangileri?

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca aday için tercih heyecanı da başladı. "Sıralamalar düşecek mi?", "OBP puanım kırılır mı?", "Üniversite puanları nasıl etkilenecek?" gibi sorular, adayların ve ailelerinin aklını kurcalıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen soruların cevapları ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...

TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?

ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?



Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?

Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.

OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

PUAN MI YOKSA BAŞARI SIRALAMASI MI?

Genel yerleştirmede başarı sıraları, ek yerleştirmede ise kesinlikle puan kullanılmalı. Ek yerleştirmede puanın kullanılmasının sebebi hem kılavuz verileri hem de adayın sonuç belgesinin o yıla ait olmasıdır. Oysa genel yerleştirmede adayın elindeki sonuç belgesi bu yıla aitken kılavuzdaki puan ve sıralar bir önceki yılın yerleşen son öğrencisine aittir. Puan ülke ortalamalarına ve standart sapmalarına göre yıldan yıla esneklik ve değişkenlik gösterirken taban sıraları daha stabil ve güvenilir bir veri sunar.

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