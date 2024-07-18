Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2024? YKS’de OBP puanı ile tercih yapılır mı? OBP puanı ile alan üniversiteler hangileri?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca aday için tercih heyecanı da başladı. "Sıralamalar düşecek mi?", "OBP puanım kırılır mı?", "Üniversite puanları nasıl etkilenecek?" gibi sorular, adayların ve ailelerinin aklını kurcalıyor. İşte tercih döneminde en çok merak edilen soruların cevapları ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar...
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2024-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2024-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.