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2025 ÖSYM sınav takvimi için geri sayım başladı. Her yıl YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavlarına girecek olan yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sınav takvimi için gözler o tarihe çevrildi. Peki, 2025 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? 2025 DGS ne zaman? Sınava kaç gün kaldı? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) 2025 DGS NE ZAMAN? 2025 yılında düzenlenecek olan DGS başvuru tarihlerinin Kasım ayında yani bu ay içinde netlik kazanacağı tahmin ediliyor. ÖSYM sınav takvimin yayınlanmasıyla birlikte belli olacak sınav tarihleri için geri sayım başladı.