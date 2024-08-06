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KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı! ÖSYM KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre merak edilen tüm sorular yanıt buldu ve başvuru tarihi de belli oldu. Adaylar bu süre zarfında başvurularını tamamlayabilecek. Peki, ÖSYM KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı!

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:00 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:27
KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı! ÖSYM KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

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KPSS Ortaöğretim 2024 sınavına başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci için geri sayım sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, sınavın geç başvuru tarihleri ve ücretleri belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvuru süreci bugün başladı ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sürecini 18-30 Temmuz tarihleri arasında tamamlayamayan adaylar için bu tarihlerde yeni bir fırsat sunulacak.

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GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Geç başvuru ücreti, KPSS Ortaöğretim için standart ücretin yüzde 50 fazlası olarak belirlendi. Buna göre, adayların 525 TL ödeyerek geç başvurularını tamamlamaları gerekecek.

ÖSYM tarafından planlanan sınav, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ise 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

KPSS Ortaöğretim sınavına geç başvurular, ÖSYM'nin internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Başvuru Merkezleri de adaylara bu süreçte yardımcı olacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geç başvuru, ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya sınav geçerlilik süresi içinde mezun olacak olan adaylar için geçerli olacak. Bu fırsat, sınavı kaçıran adaylar için önemli bir ikinci şans anlamına geliyor.

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