KPSS ortaöğretim geç başvuru ekranı! ÖSYM KPSS ortaöğretim geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

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KPSS Ortaöğretim 2024 sınavına başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru süreci için geri sayım sona erdi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, sınavın geç başvuru tarihleri ve ücretleri belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvuru süreci bugün başladı ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sürecini 18-30 Temmuz tarihleri arasında tamamlayamayan adaylar için bu tarihlerde yeni bir fırsat sunulacak. BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ