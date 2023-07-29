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2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr! KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT sınavı, öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerini ölçen önemli bir sınavdır. Sınav sonuçları, adayların atanma sürecinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla beklemekte ve atama sürecini planlamak için sonuçları takip etmektedirler. Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığına dair bir duyuru yapılarak adaylar bilgilendirilir.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 09:50 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 09:50
2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr! KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS ÖABT sınavının sonuç tarihi gündemde yer alıyor. Adaylar sonuçların ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında! İşte 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı

KPSS SINAV TARİHLERİ 2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün: 29.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün: 30.07.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 25.08.2023

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 25.08.2023

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ÖSYM SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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