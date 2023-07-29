2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı: sonuc.osym.gov.tr! KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS ÖABT sınavının sonuç tarihi gündemde yer alıyor. Adaylar sonuçların ne zaman, hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Bu noktada gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında! İşte 2023 ÖSYM KPSS sonuç açıklama tarihi ve sorgulama ekranı
KPSS SINAV TARİHLERİ 2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1. Gün: 29.07.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 2.Gün: 30.07.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 06.08.2023
KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 25.08.2023
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 25.08.2023
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