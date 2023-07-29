Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında yapılacaktır. Bu sebeple 2023 yılında lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik sınav düzenlenmeyecek.

ÖSYM henüz 2024 yılı sınav uygulama takvimini açıklamadı. Sınav tarihlerinin Aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor.