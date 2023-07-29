KPSS Alan sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak. ÖSYM sınavlarına katılan adaylar sonrasında sosyal medyadan diğer adayların sınav hakkındaki yorumlarını inceliyor. Bu noktada ''KPSS Alan Bilgisi zor muydu, kolay mıydı?'' soruları sıkça gündeme geliyor. İşte KPSS 2023 Alan sınavı ÖĞRENCİ YORUMLARI TWİTTER! 1. 2. oturum: Kamu Yönetimi, İktisat...
KPSS ALAN BİLGİSİ ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS Alan Bilgisi sınavları tamamlandıktan sonra aday yorumlarına haberimizde yer verilecektir.
KPSS ÖABT SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte KPSS ÖABT tarihi belli oldu.
Buna göre; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS ÖABT SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
"6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."