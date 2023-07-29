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2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖABT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI!

KPSS 2023 ÖABT sınav maratonu başlıyor! Sınavın başlama saati belli oldu. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? İşte yanıtları ve ÖABT çıkmış sorular...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 09:54 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 09:54
2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? ÖABT ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI!

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için heyecan dorukta. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek olan sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceği merak ediliyor. İnternet arama motorlarında KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2023 KPSS ÖABT kaç soru, kaç dk? Çıkmış sorular neler?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM 2023 KPSS ÖABT sınav takvimini yayınladı. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.

ÖABT alanlarının sınav süresi 120 dakika. Adayların, 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakika ve son 15 dakika içinde; 150 dakikalık testlerde ise ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde kısa bir süre için bile olsa sınav salonunu terk etmesi yasak.

KPSS ÖABT GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan bilgisi sınav giriş belgesi yayımlandı. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

KPSS ÖABT ÇIKMIŞ SORULAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde KPSS'nin 2021-2020-2019-2018 yıllarına ait çıkmış sorları yer almaktadır. Aşağıdaki linke tıklayarak çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.

KPSS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ


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