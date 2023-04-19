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    • Haberler
    • 19.04.2023 12:51
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    • 19.04.2023 12:53
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    BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? MEB e-Okul BİLSEM SONUÇ SORGULA: 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı?

    BİLSEM sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Gözler MEB tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Özel yetenekli çocukların belirlendiği BİLSEM sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavları sonuçları ile beraber itiraz işlemleri de bir hayli araştırılıyor. Peki, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı?

    BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. MEB, öğrencilerin sonuçlarını e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak. Peki, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...

    BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

    Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.

    BİLSEM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    2023 BİLSEM TAKVİMİ

    05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
    12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
    19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
    02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
    10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
    14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
    19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
    24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
    02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi


        24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
        09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
        yayımlanması
        15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
        04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi


        07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
        14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
        14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
        gerçekleştirilmesi Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme
        uygulamalarına alınması
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        Bursa’da tarih meydana çıkıyor
        Haberler Haberler BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? MEB e-Okul BİLSEM SONUÇ SORGULA: 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı?
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