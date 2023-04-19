BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? MEB e-Okul BİLSEM SONUÇ SORGULA: 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. MEB, öğrencilerin sonuçlarını e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak. Peki, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...