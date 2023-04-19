BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? MEB e-Okul BİLSEM SONUÇ SORGULA: 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi de merak ediliyor. MEB, öğrencilerin sonuçlarını e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak. Peki, BİLSEM sonuçları neden açıklanmadı? 1.2.3.4. sınıf ön değerlendirme sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar...
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 19-30 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
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2023 BİLSEM TAKVİMİ
05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi