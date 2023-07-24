LGS’de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezî sınav sonuçlarına göre lise tercihleri yapılmaktadır. Bu süreçte, komşu kayıt alanındaki okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin nasıl nakil yapacakları merak konusudur. LGS'de yerel yerleştirme statüsünde önem arz eden komşu kayıt alanı, mavi renkle ifade edilmektedir. Komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:
Komşu Kayıt Alanındaki Okullar Tercih Edilebilir Mi?
LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.
Komşu Kayıt Alanındaki Okullara Nakil Nasıl Yapılır?
Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.