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    • Eğitim
    • 24.07.2023 10:47
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    • 24.07.2023 10:47
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    LGS'de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezî sınav sonuçlarına göre lise tercihleri yapılmaktadır. LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir.

    takvim.com.tr
    LGS’de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezî sınav sonuçlarına göre lise tercihleri yapılmaktadır. Bu süreçte, komşu kayıt alanındaki okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin nasıl nakil yapacakları merak konusudur. LGS'de yerel yerleştirme statüsünde önem arz eden komşu kayıt alanı, mavi renkle ifade edilmektedir. Komşu kayıt alanındaki okullara nakil işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler şu şekildedir:

    Komşu Kayıt Alanındaki Okullar Tercih Edilebilir Mi?

    LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında olmak zorundadır. Ancak, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. Aynı şekilde diğer kayıt alanından da okul yazılabilmektedir. "Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

    Komşu Kayıt Alanındaki Okullara Nakil Nasıl Yapılır?

    Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.

        LGS'de tercih ekranında "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade eder.

        Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilirler.

        Nakil ve geçiş başvuruları, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık olarak yapılmaktadır.

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilmektedir. LGS tercihlerinin mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekmektedir.

        Pansiyonlu okullar tercih grubunda tercihte bulunmak zorunlu değildir. İstemeyen öğrenciler pansiyonlu okullar grubunda tercihte bulunmayabilir.
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        Haberler Eğitim LGS'de komşu kayıt alanındaki okullar tercih edilebilir mi? Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
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