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AÖL giriş yap ekranı: AÖL giriş e-Devlet meb.gov.tr sınav girişi nasıl yapılır? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için sınav tarihi geldi çattı. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın 3. Dönemi için düzenlenecek olan sınavlar 28 Temmuz 2023 tarihinden başlayarak 9 Ağustos 2023 tarihine kadar online olarak yapılacak. Bu kapsamda AÖL giriş yap ekranı araştırılıyor. Peki, AÖL giriş e-Devlet meb.gov.tr sınav girişi nasıl yapılır? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 11:23
AÖL giriş yap ekranı: AÖL giriş e-Devlet meb.gov.tr sınav girişi nasıl yapılır? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Öğrencileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavlarına hazırlanıyor. Sınavlar, 28 Temmuz 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve 9 Ağustos 2023 tarihine kadar çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Peki, AÖL giriş e-Devlet meb.gov.tr sınav girişi nasıl yapılır? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav giriş ekranı!

Sınav ekranı saat 09.30'dan akşam saat 23.59'a kadar açık kalacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları daha önceki dönemlerde olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek. Adaylar Açıköğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden öğrenci şifreleri ve numaraları ile sınava katılabilecek.

AÇIK LİSE SINAVI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacak.

Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacak.

Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.

Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacak.

Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecek.

Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci "Sınava Girdi" sayılacak ve derse ait puanı "Sıfır" olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden "Sınava Girmedi" olarak işlem yapılacaktır.

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.


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