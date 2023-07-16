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    • Eğitim
    • 16.07.2023 08:37
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    • 16.07.2023 08:38
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    2023 DGS'de baraj kalktı mı, baraj puanı kaç? DGS 1 ham puan nedir, kaç net? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu?

    Adaylar DGS baraj puanı için detayları araştırmaya başladı. En sık aratılanlar arasında "DGS 1 ham puan nedir ve DGS baraj puanı kaç" soruları yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 DGS’de baraj kalktı mı?

    DGS 2023'de baraj kalktı mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Üniversitelerin ön lisans programından ya da meslek yüksekokullarından mezun olanlar, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak üzere DGS sınavına giriyor. Peki, DGS 1 ham puan nedir, kaç net? DGS'de baraj kalktı mı? İşte detaylar...

    DGS 1 HAM PUAN NEDİR? DGS 1 HAM PUAN KAÇ NET?

    Sözelci bir öğrenci sayısal bölümden en az 1 ham puan almak zorunda. Aynı şekilde sayısalcılar da sözelden bir ham puan almak durumunda. Her iki testten de en az 1 ham puan almayan öğrencilerin puanları hesaplanmıyor. 1 ham puan 1 nete karşılık gelmektedir.

    DGS BARAJ PUANI KAÇ?

    DGS'de baraj puanı kalktı bunun yerine ham puan uygulaması bulunuyor. DGS'de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu.

    Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS'den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.

        DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?

        DGS'ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP'lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100'lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

        Örnek ÖBP Hesaplaması:

        Mezuniyet notu 3.80
        3.80 x 25 = 95 (4'lük sistemi 100 'lük sisteme dönüştürme)
        95 x 0.8 = 76 ÖBP

        DGS PUANINA OKUL ÖNLİSANS PUANI EKLENİYOR MU?

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
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        Haberler Eğitim 2023 DGS'de baraj kalktı mı, baraj puanı kaç? DGS 1 ham puan nedir, kaç net? DGS puanına diploma notu ekleniyor mu?
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