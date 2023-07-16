Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 16.07.2023 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 08:39
    ABONE OL

    2023 DGS puan hesaplama! DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir?

    DGS sınavına girecek adaylar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında DGS puan hesaplama nasıl yapılır sorusu yer alıyor. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü?

    DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. DGS sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarının ardından elde ettikleri puana göre tercihlerini yapacak. Peki, DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir? İşte detaylar...

    DGS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

    DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmekte. Ayrıca Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

    DGS SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        DGS PUAN HESAPLAMA

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
        Haberler Eğitim 2023 DGS puan hesaplama! DGS 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Dikey Geçiş Sınavı kaç net kaç puan getirir?
            loading
            SON DAKİKA