2023 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir? DGS'de kalem silgi verilecek mi?

DGS'de kalem silgi verilecek mi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, sınavda yanında bulunması gereken araç gereçler ve yasak olan eşyalar merak ediliyor. Peki, DGS'de kalem silgi verilecek mi? İşte tüm detaylar...
DGS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
DGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport