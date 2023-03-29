AÖL sınavları ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Açık Öğretim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav organize edilecek. Birinci dönem sınavları 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak internet üzerinden tamamlandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıt yenileme işlemleri 2 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Deprem sonrası kayıt takviminin değişmesiyle birlikte sınav tarihlerinde de yenilik bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavı yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.
AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları 9-20 Mart tarihinde online olarak düzenlendi.Sınavların online yapılması durumunda AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilere her dersten 20 soru ve 25 dakika sınav süresi verilecek. Ders geçme notu alt sınırı 35 olurken öğrencilerin her doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı beştir. Sınavlarda yanlış cevaplar doğru yanıtları puan hesaplamasında etkilemez.