2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru yapıldı! ÖSYM yayımladı! TYT ve AYT için 11 gün sonra...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye gitmek için atan adaylar önce YKS başvurusu yapacak ardından sınava girecek sonuçlar açıklandığında da istedikleri üniversiteleri tercih edecek. Uzun ve heyecanlı bir maraton için start verildi. 2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru ÖSYM'den geldi. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT için tarih verildi. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları başladı mı? TYT, AYT ve YDT başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylarıyla ÖSYM YKS duyurusu...
2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 18 Haziran 2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 19 Haziran 2022
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 19 Haziran 2022
YKS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN, BELLİ OLDU?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS için yaptığı duyurusunda TYT, AYT ve YDS sınavının başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre;
YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 7 Şubat'a kadar yapabilecek.
TYT, AYT VE YDT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS başvuru sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçlarının ardından da tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandığında haberimiz güncellenecektir. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.
14 SORUDA YKS SIK SORULAN SORULAR
1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
2. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?
Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.