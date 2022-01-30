2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru yapıldı! ÖSYM yayımladı! TYT ve AYT için 11 gün sonra...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye gitmek için atan adaylar önce YKS başvurusu yapacak ardından sınava girecek sonuçlar açıklandığında da istedikleri üniversiteleri tercih edecek. Uzun ve heyecanlı bir maraton için start verildi. 2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru ÖSYM'den geldi. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT için tarih verildi. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları başladı mı? TYT, AYT ve YDT başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylarıyla ÖSYM YKS duyurusu...