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    • Eğitim
    • 30.01.2022 17:20
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    • 30.01.2022 17:21
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    2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru yapıldı! ÖSYM yayımladı! TYT ve AYT için 11 gün sonra...

    ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen YKS sınavı 3 oturumda gerçekleştiriliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca lise mezunu 2022'de başlayacak YKS başvurularını dört gözle bekliyor. Bilindiği üzere başvurular yalnızca ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzde yer aldığı gibi yapılacak. Başvuru ücreti de kılavuzda yer aldığı miktar kadar bankalara, ATM'lere yatırılacak. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları başladı mı? YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru yapıldı! ÖSYM yayımladı! TYT ve AYT için Şubat'ın 11'inde...

    2022’de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru yapıldı!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı kısaca YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye gitmek için atan adaylar önce YKS başvurusu yapacak ardından sınava girecek sonuçlar açıklandığında da istedikleri üniversiteleri tercih edecek. Uzun ve heyecanlı bir maraton için start verildi. 2022'de YKS sınavına girecek olanlar dikkat duyuru ÖSYM'den geldi. YKS'nin oturumları olan TYT, AYT ve YDT için tarih verildi. Peki 2022 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuruları başladı mı? TYT, AYT ve YDT başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylarıyla ÖSYM YKS duyurusu...

    2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT): 18 Haziran 2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT): 19 Haziran 2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT): 19 Haziran 2022

    YKS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN, BELLİ OLDU?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS için yaptığı duyurusunda TYT, AYT ve YDS sınavının başvuru tarihlerini açıkladı. Buna göre;

    YKS başvuruları 11 Şubat'ta başlayacak. Adaylar başvuru işlemlerini 7 Şubat'a kadar yapabilecek.

    TYT, AYT VE YDT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS başvuru sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçlarının ardından da tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandığında haberimiz güncellenecektir. Sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takip ediniz.

    14 SORUDA YKS SIK SORULAN SORULAR

    1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?

    Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

    2. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

    Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

        3. Sınava başvuruyu, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden nasıl yapabilirim?

        ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

        4. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

        YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

        5. Sınav/başvuru ücretleri ne zaman yatırılır?

        YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav/başvuru ücreti yatırılır.

        6. Başvuru süreleri içinde başvurumu yapamadım tekrar başvuru hakkı verilecek mi?

        Hayır. Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacaktır .

        7. Başvuru bilgilerimin sisteme girişi yapıldı ancak, süresi içinde sınav ücretini yatırmadım. Başvurum geçerli olur mu?

        Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri geçersiz olacaktır.

        8. Sınav oturumları nelerdir?

        YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021- TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.).

        YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

        YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

        9. YDT hangi dillerde yapılacaktır?

        Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

        10. Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

        YKS başvuru süresi içinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

        11. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

        Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

        12. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

        Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

        1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

        2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

        (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

        Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
        Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
        T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

        13. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

            Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

            14. YKS'de hangi testler yer alacaktır?

            TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.
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