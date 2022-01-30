15 tatil ne zaman bitecek? 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimine göre sömestr bitiş tarihi...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi 21 Ocak Cuma günü başlayan yarı yıl tatilinin ne zaman sona ereceğini, uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim yılı takvimine göre tatil tarihleri de belli oldu ve sömestr yanı sıra ikinci ara tatil, okulların kapanacağı tarih de belirlendi. Peki 2. dönem ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? Sömestr bitiş tarihi nedir? İşte yanıtı…
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili 24 Ocak'ta başladı. 2021-2022 MEB takvimine göre 4 Şubat'ta yarıyıl tatili sona erecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi okullarına dönecek.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yarıyıl tatili uzatılacak mı?' sorusuna "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." yanıtını verdi. Özer, " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız." dedi.
MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.