15 tatil ne zaman bitecek? 2. dönem ne zaman başlıyor? MEB 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimine göre sömestr bitiş tarihi...

Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."