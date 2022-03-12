12-13 Mart'ta ne sınavı var? Bu hafta sonu hangi sınav var? 2022 ÖSYM sınav takvimi

MBSTS NEDIR?

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, yılda bir kere yapılmakta olan bir sınavdır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönetmeliğinde yer alan bir sınav olarak ifade edilebilir. MBSTS, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek için yapılmakta olan bir sınavdır. Aynı zamanda mesleki açıdan kişilerin görevlerine tam olarak hazır olup olmadıklarını da ölçmek amacını taşımaktadır. Din görevlisi olarak görev yapacak kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınavdır.