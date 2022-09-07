2022 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. İşte, 2022 YKS ek tercihleri ve konu hakkında merak edilenler...
YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından 2022 YKS ek terich tarihleri duyuruldu.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.