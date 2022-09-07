2022 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı? YKS 3. tercih ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS ek tercih tarihleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından duyuruldu. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS ek tercih başvurularını ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. İşte, 2022 YKS ek tercihleri ve konu hakkında merak edilenler...