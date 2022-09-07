YKS TYT ek tercih kılavuzu 2022 ÖSYM! YKS Ek yerleştirme tercih robotu! TYT AYT Boş kontenjanlar ve taban puanları İÇİN TIKLA!

YKS sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar içinse ek yerleştirme yapılacak. Bu kapsamda öğrenciler bazı bilgilri sorgulamaya başladı. Peki, YKS TYT ek tercih kılavuzu 2022 ÖSYM yayımlandı mı? Boş kontenjanlar ve taban puanlar nasıl? İşte merak edilenler!
YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlanmasının ardından 2022 YKS ek terich tarihleri duyuruldu.
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE ZAMAN BİTECEK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 YKS ek tercih tarihlerini duyurdu. İşte, YKS ek tercih takvimi...
YKS ek yerleştirme tercihleri: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri: 14 Eylül
YKs ek yerleştirme elektronik kayıtları: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.