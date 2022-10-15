2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU! Ulaşım desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verileceğini duyurmuştu. Farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilerin yararlanabileceği bu destekten faydalanmak isteyenler başvuru için harekete geçti. Peki 2022 Ulaşım desteği başvuruları ne zaman başlayacak? Ulaşım desteği kimlere verilecek, şartları neler? İşte Öğrencilere ulaşım desteği başvuru FORMU!
ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?
Üniversite öğrencilerine yılda 2 kez sağlanacak ulaşım desteği hakkında Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:
"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.
Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.''
ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Üniversite ulaşım desteği başvurularıyla ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. Konuya dair resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.