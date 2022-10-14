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    • Haberler
    • 14.10.2022 10:12
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    • 14.10.2022 10:12
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    Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Anaokulu destek parası 1. ödemeleri hangi gün? Başvuru şartları ve ödeme miktarı!

    Anaokulu destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı.  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili herhangi bir başvuruya gerek olmadığını, sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmelerinin yeterli olacağını belirtti. Peki, Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Anaokulu destek parası 1. ödemeleri hangi gün? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Anaokulu destek parasının 1. ödemeleri için tarih belli oldu. Bakan Yanık, anaokul destek ödemelerinin yatırılacağı tarihi ve şartları hakkında bilgi verdi. Peki, Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Anaokulu destek parası 1. ödemeleri hangi gün? Başvuru şartları ve ödeme miktarı!



    ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

    Birçok kişinin merak ettiği, 'Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?' sorusuna yanıt veren Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeleri yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız"



    Buna göre; anaokulu destek ödemeleri bu hafta yapılacak.

        ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada başvurularla ilgili de bilgi verdi.



        Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili herhangi bir başvuruya gerek olmadığını, sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmelerinin yeterli olacağını belirtti.
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        Haberler Haberler Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Anaokulu destek parası 1. ödemeleri hangi gün? Başvuru şartları ve ödeme miktarı!
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