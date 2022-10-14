Anaokulu destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Anaokulu destek parası 1. ödemeleri hangi gün? Başvuru şartları ve ödeme miktarı!





ANAOKULU DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.



Birçok kişinin merak ettiği, 'Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?' sorusuna yanıt veren Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;



"İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeleri yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız"