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    • Ekonomi
    • 17.10.2022 08:45
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    • 17.10.2022 08:45
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    Ekim ayı 2022 İOKBS (PYBS) bursu hangi gün yatar? İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı? MEB'den duyuru var mı?

    5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavının sonuçlarının açıklanmasının akabinde 'İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı?' sorusu araştırılmaya başlandı. Bursu almaya hak kazanan öğrenciler Ekim ayı İOKBS burs ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki MEB'den duyuru var mı? Ekim ayı 2022 İOKBS (PYBS) bursu hangi gün yatar?

    İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı?

    Eski adıyla 'Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı), yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanıyor. Sınavda başarı gösteren öğrencilere her ay düzenli ödeme yapılıyor. 2022 yılında düzenlenen İOKBS'ye katılan öğrenciler Ekim ayı burs ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı? MEB'den duyuru var mı? Ekim ayı 2022 İOKBS (PYBS) bursu hangi gün yatar?

    İOKBS BURSU NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

    İlk defa İKOBS bursu kazanan öğrencilerin ödemeleri Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılacak. Ancak ödeme günü için resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

    ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

    Burslar, Vakıfbank MEB Sosyal Destek Kartı olarak adlandırılan kart ile her öğrenciye aynı anda verilmektedir.

    İOKBS parası sorgulama ekranı için TIKLAYINIZ

    İOKBS NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemeyi hedef alır.

    Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır. İOKBS bursunun eski ismi ise Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)'dir.
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    Haberler Ekonomi Ekim ayı 2022 İOKBS (PYBS) bursu hangi gün yatar? İOKBS bursu ne zaman yatacak, yattı mı? MEB'den duyuru var mı?
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