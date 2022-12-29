Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
ÖĞRENCİLERE 1 MİLYAR 428 MİLYON 657 BİN TL BURS-KREDİ ÖDEMESİ BAŞLADI
2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait üç aylık burs-kredileri yılbaşından önce ödenmeye başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödeneceğini açıkladı.
2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.