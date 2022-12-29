Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!



Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 007 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödeneceğini kaydetti.