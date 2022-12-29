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    • Ekonomi
    • 29.12.2022 09:20
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    • 29.12.2022 09:37
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    Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!

    Son dakika haberi! Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Peki, kim hangi gün alacak? İşte 3 aylık burs ve kredi ödemeleri için TC kimlik numarasının son hanesine göre ödeme günleri.

    takvim.com.tr
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    Öğrenciler dikkat! Üç aylık ödemeler hesaplarda

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    ÖĞRENCİLERE 1 MİLYAR 428 MİLYON 657 BİN TL BURS-KREDİ ÖDEMESİ BAŞLADI
    2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait üç aylık burs-kredileri yılbaşından önce ödenmeye başlandı.

    KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödeneceğini açıkladı.

    2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri hesaplarına yatırılmaya başlandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.


        Bakan Kasapoğlu, sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 007 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin TL ödeneceğini kaydetti.

        KİM HANGİ GÜN ALACAK?
        Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik 850 TL üzerinden yapılacak burs-kredi ödemeleri, TC kimlik numarasının sonu "0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta, "4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta, "8" olanlar 31 Aralık'ta alabilecek.

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        Haberler Ekonomi Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üç aylık burs-kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı!
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