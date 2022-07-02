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    • Eğitim
    • 02.07.2022 09:33
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    • 02.07.2022 09:33
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    2022 KYK yurt başvuru tarihleri! Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    2022 KYK yurt başvuru tarihleri ve ücreti merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her yıl başvurular belirli tarihlerde alınıyor. Üniversite öğrencileri başvurduktan sonra kabul edilmeleri halinda ilk olarak ücret ödemesini gerçekleştirmeli. KYK yurt ücretleri değişkenlik göstermektedir. Öğrenciler kendilerinden istenen depozitoyu yatırıp ilk ayın ücretini de ödedikten sonra KYK yurtlarında kalabilir. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? Başvuru şartları neler?

    KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    KYK yurt başvuruları hakkında binlerce öğrenci araştırmalara koyuldu. Üniversiteyi yeni kazanan ve ara sınıf öğrencileri bu yıl KYK yurt başvurusunda bulunabilecek. KYK yurtlarında kalmak isteyenler başvuru tarihlerini ve ödeme miktarını merak ediyor. KYK yurt ödemelerinde öğrenciler önce ilk ayın ödemesini ve depozitoyu yatıracak. Peki KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yurt başvuru tarihleri! Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? İşte şartlar...

    KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

    Öncelikle KYK yurt başvurularının henüz başlamadığını belirtelim. 2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının Ekim ayında alınmaya başlanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeleri için Takvi.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

    Öte yandan geçtiğimiz yıllarda başvurular Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden başlamıştı.

    KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

    KYK YURDU KİMLERE ÇIKAR? KYK YURT BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

    KYK yurtlarına başvuru yapabilecek olan öğrenciler, aşağıdaki kriterleri sağlamaları halinde başvuru yapacak olup, bilgiler doğrultusunda başvuru şartlarına uyumluluk gösteren adaylar, KYK yurtlarında barınma hakkına sahip olacaklar

    a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

    b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

        d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

        e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

        f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        g) Kamu personeli olmaması.

        ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

        HANGİ ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK?

        1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler,

        2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,

        3) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,

        4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

        5) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,

        6) Kamu personeli olan öğrenciler,

        7) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,

        8) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını dolduran öğrenciler,

        9) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)
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        Haberler Eğitim 2022 KYK yurt başvuru tarihleri! Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir? KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
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