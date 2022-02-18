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    • Eğitim
    • 18.02.2022 10:33
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    • 18.02.2022 10:33
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    KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Binlerce kişi arama motorları üzerinden KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Üniversite öğrencileri için önemi büyük olan beslenme diğer adıyla yemek yardımı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve detaylar merak konusu oldu. İşte üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK yemek yardımı hakkında son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir?

    Sabah saatlerinde gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorulardan biri KYK beslenme yardımı ne kadar 2022 oluyor. Dün akşam Kabine Toplantısı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. KYK yemek yardımı alan, almak isteyen öğrenciler deyayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR 2022?

    KYK yemek ve beslenme yardımı parasına zam geldi. KYK yurdunda kalan öğrencilere verilen yemek parası yardımı 750 TL'ye yükseltildi.

    KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında şu şekildeydi:

    Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL

    Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL

    Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL

    Toplam aylık yemek yardımı 480 TL

        KYK YEMEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor. KYK 570 TL beslenme yardımı ile KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapılıyor. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı. KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler. KYK beslenme yardımı yetmediği noktalarda öğrenciler kendi ceplerinden ücret ödeyerek istediği yemeği yiyebiliyor.
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        Haberler Eğitim KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?
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