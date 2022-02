KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KYK YEMEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KYK beslenme yardımı KYK yurdunda kalan her öğrenciye veriliyor. KYK belenme yardımı ile öğrenciler yemekhanelerden yemeklerini ücretsiz şekilde yiyebiliyor. KYK yurtları hem güvenli hem de ekonomik olması bakımından öğrencilerin ilk tercih ettiği yurtların başında geliyor. KYK 570 TL beslenme yardımı ile KYK yurdunda kalan öğrencilere kahvaltı ve akşam yemeği için günlük yemek yardımı yapılıyor. Beslenme yardımı her yıl değişkenlik gösteriyor. Her yıl artan beslenme ve yemek yardımı geçen sene 480 TL civarındaydı. KYK yurtlarında kalanlar beslenme yardımı ile yemeklerini ücretsiz olarak alabilirler. KYK beslenme yardımı yetmediği noktalarda öğrenciler kendi ceplerinden ücret ödeyerek istediği yemeği yiyebiliyor.