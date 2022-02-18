KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK beslenme yardımı ne kadar 2022? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Sabah saatlerinde gündemde yoğun bir şekilde araştırılan sorulardan biri KYK beslenme yardımı ne kadar 2022 oluyor. Dün akşam Kabine Toplantısı gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. KYK yemek yardımı alan, almak isteyen öğrenciler deyayları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki KYK beslenme yardımı nedir, kimlere verilir? KYK yemek yardımı başvurusu nasıl yapılır?
KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR 2022?
KYK yemek ve beslenme yardımı parasına zam geldi. KYK yurdunda kalan öğrencilere verilen yemek parası yardımı 750 TL'ye yükseltildi.
KYK yemek yardımı 2020-2021 yılında şu şekildeydi:
Kahvaltı için (günlük) 5,00 TL
Akşam yemeği için (günlük) 11,00 TL
Toplam günlük yemek yardımı 16,00 TL
Toplam aylık yemek yardımı 480 TL