KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? 2022-2023 VGM burs ücretleri!

VGM burs başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. KYK burs başvurularının başlamasıyla birlikte alternatif burs veren kurumlarda öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak eğitim yardımları için takvimi daha önce duyurmuştu. Peki, VGM üniversite burs başvurusu başladı mı? KYK bursu alan VGM'ye başvurabilir mi? 2022-2023 VGM burs ücretleri!
2022-2023 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik burs başvuruları 20 Kasım tarihine kadar devam edecek.
VGM 2022-2023 eğitim öğretim yılı üniversite burs başvuruları 21-30 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.