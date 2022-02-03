2022 İOKBS bursuna ne kadar zam geldi? Şubat PYBS bursu yattı mı? MEB Bursluluk parası sorgulama!

MEB tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik bursluluk sınavı düzenliyor. Sınavda başarılı olan öğrencilere İOKBS bursu, eski adıyla PYBS bursu sağlanıyor. Şubat ayına girmemizle birlikte burs hakkında araştırmalar başladı. Ocak ayı burslarının ay sonuna kadar tüm illerde tamamlanacağı duyurulmuştu. Peki Şubat PYBS bursu yattı mı? 2022 İOKBS bursuna ne kadar zam geldi? İşte MEB Bursluluk parası sorgulama ekranı...
ŞUBAT PYBS BURSU YATTI MI?
Ocak ayı PYBS burslarıyla ilgili MEB açıklamasında ay sonunda ödemelerin tamamlanacağı bilgisini vermişti. Şubat ayı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrencilerin sık sık hesaplarını kontrol etmeleri gerekiyor.
MEB BURSLULUK PARASI SORGULAMA EKRANI
2022 İOKBS BURSUNA NE KADAR ZAM GELDİ?
Öğrenciler geçtiğimi yıl PYBS burslarını 457 lira olarak alıyordu. 2022 yılında ise burs miktarının 600 TL civarında olması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde Takvim.com.tr'den son dakika gelişmeleri takip edebilirsiniz.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.