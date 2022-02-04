AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme 2022 son dakika duyurular! AUZEF bütünleme sınavı yüz yüze mi olacak?

AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ YENİDEN ALINDI

Yapılan duyurulara göre, 12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alındı.

Sınav yeri değişikliği yapmayan öğrencilerimiz için 22–23 Ocak tarihinde yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen sınav için yapmış oldukları sınav yeri tercihleri esas alınacaktır.