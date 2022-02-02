MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri nedir?

Şubat ayının ilk günlerinde Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri merak edilen ve yoğun şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya dair açıklama yaptı mı, takvim yayınlandı mı? Devlet okullarında okuyan ve farklı biro kula geçiş yapmak isteyenlerin başvurduğu 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı lise nakil işlemleri sonucu nasıl öğrenilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
2022 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 TARİHİ NEDİR?
Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
Merkezî sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkânı sağlandı.