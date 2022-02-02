Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2022 09:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2022 09:22
    ABONE OL

    MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri nedir?

    Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri nedir? MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? Arama motorları üzerinden binlerce öğrencinin merakla sorguladığı sorular arasında yer alıyor. Okullarda ikinci dönemin başlamasına az bir zaman kala devlet okullarında okuyan ve okulunda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler lise nakilleri başvurularına ilişkin bilgileri merak ediyor. Peki konuyla ilgili MEB açıklaması geldi mi?

    takvim.com.tr
    MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır?

    Şubat ayının ilk günlerinde Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri merak edilen ve yoğun şekilde araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya dair açıklama yaptı mı, takvim yayınlandı mı? Devlet okullarında okuyan ve farklı biro kula geçiş yapmak isteyenlerin başvurduğu 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı lise nakil işlemleri sonucu nasıl öğrenilir? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    2022 LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 TARİHİ NEDİR?

    Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

    Merkezî sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkânı sağlandı.

        11'inci sınıf sonunda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinde göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek. Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri hâlinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.

        KRİTERLER GÜNCELLENDİ!

        Öğrencinin okula yerleştirmeye esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılan, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişlerde şartların eşitliği hâlinde "yaşı küçük" öğrenciye öncelik veriliyordu.

        Değişiklikle, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâli ile yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, değerlendirme kriterlerine standart getirildi. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde, başarı puanına öncelik verildi; eşitliğin yine bozulmaması halinde "yaş küçüklüğü", sıralamada son kriter olarak düzenlendi.en liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liseleri kendi arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt 2.Bölüm Fragmanı
        Haberler Güncel MEB – 2. dönem lise nakil başvuruları ne zaman nereden ve nasıl yapılır? Lise nakil işlemleri 2022 tarihleri nedir?
            SON DAKİKA