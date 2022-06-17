2022 e-karne ne zaman açıklanacak? MEB e-karne notları nasıl, nereden bakılır?

17 Haziran itibariyle öğrencilerin karnelerine kavuşmalarına sayılı saatler kaldı. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise e-karne ne zaman açıklanacak ve e-karne nasıl bakılır soruları yer alıyor. Öğrenciler karneleri hakkında bilgilere erişmek için VBS sistemi üzerinden notlarını, ortalamasını ve devamsızlık bilgisini görebiliyor.2021-202 eğitim öğretim döneminin sonuna gelinmesiyle veliler öğrencilerin yıl sonu değerlendirmelerini de bu sistemden öğrenebilirler. 2022 e-karne nasıl bakılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.