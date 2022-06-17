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    • Eğitim
    • 17.06.2022 09:26
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    • 17.06.2022 09:26
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    2022 e-karne ne zaman açıklanacak? MEB e-karne notları nasıl, nereden bakılır?

    Okulların son gününün gelip çatmasıyla öğrenciler karne dağıtımını beklemeye başladı. Birçok heyecanlı öğrenci karne almadan önce konuyla ilgili detayları öğrenmek için e-karne sistemini araştırmaya başladı. Peki, e-karne nasıl bakılır? e-karne nerden görülür? 2022 e-karne ne zaman açıklanaca? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 e-karne ne zaman açıklanacak?

    17 Haziran itibariyle öğrencilerin karnelerine kavuşmalarına sayılı saatler kaldı. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise e-karne ne zaman açıklanacak ve e-karne nasıl bakılır soruları yer alıyor. Öğrenciler karneleri hakkında bilgilere erişmek için VBS sistemi üzerinden notlarını, ortalamasını ve devamsızlık bilgisini görebiliyor.2021-202 eğitim öğretim döneminin sonuna gelinmesiyle veliler öğrencilerin yıl sonu değerlendirmelerini de bu sistemden öğrenebilirler. 2022 e-karne nasıl bakılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    E-karne nasıl bakılır?

    E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

    Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.



        Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

        Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.



        E-okul hangi bilgileri gösterir?

        Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.



        E-karne nereden bakılır?

        e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

        Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



        Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

        E-okul nereden bakılır?

        e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından kullanılabilen bir okul yönetim bilgi sistemidir. Öğrenciler okula kayıt oldukları andan itibaren kişisel bilgileri üzerinden e-Okul hesabı oluşturulur ve öğretmenler tarafından sürekli sağlanan güncel veri girişleri ile birlikte eğitim öğretim yılındaki gelişmeleri e-Okul üzerinden takip edebilir. Öğrenciler ile birlikte veliler de e-Okul üzerinden öğrencinin eğitim hayatındaki durumunu takip etme imkanına sahip olur.
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        Haberler Eğitim 2022 e-karne ne zaman açıklanacak? MEB e-karne notları nasıl, nereden bakılır?
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