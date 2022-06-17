2022 e-karne ne zaman açıklanacak? MEB e-karne notları nasıl, nereden bakılır?

17 Haziran itibariyle öğrencilerin karnelerine kavuşmalarına sayılı saatler kaldı. Bu nedenle konu hakkında birçok detay merak ediliyor. En sık aratılanlar arasında ise e-karne ne zaman açıklanacak ve e-karne nasıl bakılır soruları yer alıyor. Öğrenciler karneleri hakkında bilgilere erişmek için VBS sistemi üzerinden notlarını, ortalamasını ve devamsızlık bilgisini görebiliyor.2021-202 eğitim öğretim döneminin sonuna gelinmesiyle veliler öğrencilerin yıl sonu değerlendirmelerini de bu sistemden öğrenebilirler. 2022 e-karne nasıl bakılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
E-karne nasıl bakılır?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.