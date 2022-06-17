12.sınıf diploma ne zaman alınır 2022? Lise diploması ne zaman verilir 2022? MEB e Okul / e- Devlet 12. sınıf mezuniyet belgesi sorgulama!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 17 Haziran Cuma karnelerine ulaştı. Yüz yüze eğitim modeli gören öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma yani bugün sona erdi. Lise diploması alacak öğrenciler detayları merak ediyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022 MEB lise 12. sınıf diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!
LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR 2022?
E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama yapılabiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız. Ardından T.C kimlik ve şifrenizi giriniz. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp tıklayınız. Sonrasında önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır.
Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenize kavuşabilirsiniz.
LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAR?
Eğitimde bir basamak daha atlayabilmek için lise diploması önemlidir. Lise diploması üniversite okuyabilmenin ön şartıdır. Lise diploması olmayan hiçbir öğrenci üniversite okumaya hak kazanamaz. Lise diploması çalışma içinde oldukça önemlidir. Özellikle birçok şirket en az lise mezunu olma şartı istemektedir. Ayrıca lise mezunu olmak çalışılan işte ücreti belirleyen de bir durumdur. Lise mezunu olanlar olmayanlardan daha fazla ücret almaktadır.