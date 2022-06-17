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    • 17.06.2022 09:42
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    • 17.06.2022 09:42
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    12.sınıf diploma ne zaman alınır 2022? Lise diploması ne zaman verilir 2022? MEB e Okul / e- Devlet 12. sınıf mezuniyet belgesi sorgulama!

    Lise diplomaları ne zaman verilecek? Mezun olan lise öğrencileri diplomalar hakkında araştırmalara başladı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler bugün karnelerine kavuşacak. Yüz yüze eğitimle devam eden 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 17 Haziran Cuma yani bugün sona erdi. Bu süreçte liseden mezun olan öğrenciler diplomaların ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 12.sınıf diploma ne zaman alınır 2022? Lise diploması ne zaman verilir 2022? MEB e Okul 12. sınıf mezuniyet belgesi sorgulama!

    takvim.com.tr
    12.sınıf diploma ne zaman alınır 2022?

    Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 17 Haziran Cuma karnelerine ulaştı. Yüz yüze eğitim modeli gören öğrenciler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma yani bugün sona erdi. Lise diploması alacak öğrenciler detayları merak ediyor. Peki, lise diplomaları ne zaman verilecek? 2022 MEB lise 12. sınıf diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    LİSE DİPLOMASI NE ZAMAN VERİLİR 2022?

    E-Devlet üzerinden lise mezuniyet belgesi sorgulama yapılabiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapınız. Ardından T.C kimlik ve şifrenizi giriniz. Arama çubuğuna "lise mezuniyet belgesi sorgulama" yazıp tıklayınız. Sonrasında önünüze lise mezuniyet belgesi çıkacaktır.

    Sağ üstte bulunan "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayarak belgenizi oluşturabilirsiniz. İsteğinize göre yazdırarak lise mezuniyet belgenize kavuşabilirsiniz.

    E-DEVLET MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA EKRANI

    LİSE DİPLOMASI NE İŞE YARAR?

    Eğitimde bir basamak daha atlayabilmek için lise diploması önemlidir. Lise diploması üniversite okuyabilmenin ön şartıdır. Lise diploması olmayan hiçbir öğrenci üniversite okumaya hak kazanamaz. Lise diploması çalışma içinde oldukça önemlidir. Özellikle birçok şirket en az lise mezunu olma şartı istemektedir. Ayrıca lise mezunu olmak çalışılan işte ücreti belirleyen de bir durumdur. Lise mezunu olanlar olmayanlardan daha fazla ücret almaktadır.

        LİSE DİPLOMASI KAYBOLDU İSE NE YAPILIR?

        Lise diploması kaybolursa yapılması gereken ilk iş mezun olduğunuz okula belgenizin kaybolduğunu ve tekrar çıkartmak istediğinize dair bir dilekçe bırakmanız gerekmektedir. Ancak yeniden bir diploma çıkartma işlemi gerçekleşmemektedir. Bunun yerine mezuniyet belgesi verilmektedir. Bu belge de diploma ile aynı işlevi görmektedir. Yine okula gitmek yerine e-devletten de mezuniyet belgenizi çıkarabilmeniz mümkündür.

        AÇIK LİSE DİPLOMASI ALMA

        Açık lise mezunlarının en merak ettiği konulardan biri de açık lise diplomasının nasıl alındığıdır. Açık lise diploması Halk Eğitim Merkezleri üzerinden alınmaktadır. Mezuniyet belgeleri mezun olduktan 2-3 ay sonra Halk Eğitim Merkezleri'ne gönderildiğinden dolayı diploma alacak mezunların ilgili tarihlerde belgelerini almaya gitmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci kendisi diplomasını alamayacaksa alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgeleri de yine ilgili kurum olan Halk Eğitim Merkezi'nden alınacaktır.

        Açık öğretim diplomaları ayrıca e-devlet üzerinden de alınmaktadır. Sisteme giril yaptıktan sonra arama butonuna Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama yazarak da belgenizi elde edebilirsiniz.
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        Haberler Haberler 12.sınıf diploma ne zaman alınır 2022? Lise diploması ne zaman verilir 2022? MEB e Okul / e- Devlet 12. sınıf mezuniyet belgesi sorgulama!
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