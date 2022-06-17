18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi

Öğrenci Duygu Nida Uzunkaya da çok çalışarak iyi bir karneyi hak ettiğini belirterek, yaz tatilinde köye gideceğini ve zorlandığı Türkçe dersine çalışacağını söyledi.

Anne Merve Uzunkaya ise 3. sınıfa geçen kızı için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Gerçekten öğretmenimiz yanımızda olmasaydı bu yılı daha zor atlatabilirdik ama her zaman destekçimiz oldu. Biz bu açıdan çok mutluyuz. Karne konusunda biz çocuklardan daha heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

YAZ OKULLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.