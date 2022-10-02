KPSS P121 puan türü nedir, ne anlama gelir? 2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme! ÖABT öğretmenlik puan türü nasıl 2022?

KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınav hakkında gerekli detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne? 2022 KPSS Alan Bilgisi ÖABT puan görüntüleme!
KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS puanları, her bir test bölümünden yapılan netleri hesaplayarak yapılır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.