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    • Haberler
    • 24.08.2022 10:54
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    • 24.08.2022 10:56
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    KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2022-23 GSB KYK yurt başvuru EKRANI!

    KYK yurt başvuruları başladı mı 2022? Üniversiteyi kazanan ve uzaktan eğitim alan milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler bu konu hakkında araştırma yaparken gözler yapılacak KYK açıklamalarına çevrildi. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuruları başladı mı 2022?

    KYK yurt başvuruları başladı mı 2022? Üniversiteyi kazanan ve uzaktan eğitim alan milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler bu konu hakkında araştırma yaparken gözler yapılacak KYK açıklamalarına çevrildi. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler!

    BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. KYK kredi ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

    KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih belli oldu.

    KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 itibariyle başladı. Başvurular Pazar gününe kadar sürecek.

    E-DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI

        KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
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        Haberler Haberler KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? 2022-23 GSB KYK yurt başvuru EKRANI!
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