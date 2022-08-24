KYK yurt başvuruları başladı mı 2022? Üniversiteyi kazanan ve uzaktan eğitim alan milyonlarca üniversite öğrencisi KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Öğrenciler bu konu hakkında araştırma yaparken gözler yapılacak KYK açıklamalarına çevrildi. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte konu hakkında merak edilenler!
BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. KYK kredi ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih belli oldu.
KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 itibariyle başladı. Başvurular Pazar gününe kadar sürecek.