e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama! MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları! 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçları kayıt...

19 Ağustos tarihinde bilsem sınav sonuçları açıklanacak. Sınava katılan adaylar e-okul.meb.gov.tr adresinden mülakat sonuçlarını öğrenbilecek. Peki MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
19 AĞUSTOS 2022 MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM sınav sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler de 19 Ağustos'ta belli olacak. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldığında aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.