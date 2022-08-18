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    • Eğitim
    • 18.08.2022 16:51
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    • 18.08.2022 17:15
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    e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama! MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları! 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçları kayıt...

    MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavı bu yıl 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri arasında uygulandı. Genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere destek eğitim vermek üzere açılan BİLSEM sınavlarına katılanlar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçlarına nasıl bakılır?

    takvim.com.tr
    19 Ağustos MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları

    19 Ağustos tarihinde bilsem sınav sonuçları açıklanacak. Sınava katılan adaylar e-okul.meb.gov.tr adresinden mülakat sonuçlarını öğrenbilecek. Peki MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    19 AĞUSTOS 2022 MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    BİLSEM sınav sonuçları 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler de 19 Ağustos'ta belli olacak. BİLSEM sınav sonuçları adayların erişimine açıldığında aşağıda bulunan adres üzerinden sonuçları sorgulayabilirsiniz.

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    MEB, öğrencilerin sonuçlarını eğitim hayatları boyunca açık olan e-okul.meb.gov.tr adresinden duyuracak.

    BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemi öğrenci T.C Kimlik numarası ve okul numarası ile sisteme girerek yapılacak. Haberimizde yer alan bağlantı sizi otomatik olarak BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranına yönlendirecek.

        İTİRAZ TARİHİ

        Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

        BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

        BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

        2022 BİLSEM BARAJ VE TABAN PUANI KAÇ?

        2021 yılının BİLSEM sonuçlarına göre baraj ve taban puanı şu şekilde;

        Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı

        1.sınıflar 500 460 460

        2.sınıflar 510 480 480

        3.sınıflar 520 500 500

        BİLSEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmakta, her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmaktadır. Örnek vermek gerekirse BİLSEM sınavında 21 soruya cevap veren öğrenci 210 puan alırken, 55 soruya doğru cevap veren öğrenci 550 puan alıyor. Puan hesaplaması bu şekilde yapılıyor.

        ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

        Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.

        Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta fark edilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.

        Ülkemizde, Genel Zihinsel, Görsel Sanatlar ve Müzik alanlarında 'Özel Yetenekli' olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.

            BİLSEM NEDİR? SINAVLAR NASIL UYGULANIR?

            BİLSEM örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

            BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada gerçekleştiren grup taramasında başarı sağlayan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına hak kazanır.
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            Haberler Eğitim e-okul.meb.gov.tr MEBBİS BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama! MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları! 1,2,3. sınıf grup tarama sonuçları kayıt...
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